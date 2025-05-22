Microsoft, Game Pass abonelik sistemine "Retro Klasikler" isimli bir koleksiyon ekledi. Bu koleksiyonda herkesin aklına kazınan ikonik eski oyunlar yer alıyor.

Aylık belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna ücretsiz erişim sağlayan Game Pass abonelik sistemi oyunseverler tarafından sıkça tercih ediliyordu. Microsoft da her ay hem yeni hem de eski oyunları platforma ekliyordu. Şimdi ise klasik oyunları sevenleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Game Pass’e “Retro Klasikler” isimli yepyeni bir koleksiyon Game Pass abonelerinin beğenisine sunuldu. Bu koleksiyonda onlarca eski çok sevilen oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz.

50’den fazla klasik oyun Game Pass’ten şu anda erişilebilir

Yapılan açıklamaya göre koleksiyon kapsamında eklenen oyunların sayısı 50’yi aşıyor. Bunlar arasında 1980 ve 90’lardan ikonik yapımlar dahil Grand Prix, Kaboom!, Mech Warrior 2: 31st Century Combat, Pitfall gibi yapımlar var. Game Pass abonesiyseniz herhangi bir ek ücret ödemeden bu oyunlara erişebiliyorsunuz. Konsol ve PC fark etmeksizin tüm platformlardan oynanabildiklerini de belirtelim.

Ekran görüntülerine baktığımızda koleksiyonda orijinal PlayStation, SNES, MS-DOS gibi farklı farklı ikonik cihazlardan oyunların eer aldığını görebiliyoruz. Oyuncuların bu yapımlarda başarılar kazanabileceğini ve turnuvalar, topluluk yarışmalarına katılabileceğini de eklemeden geçmeyelim.

Microsoft’un açıklamalarına göre bu sadece bir başlangıç. Şirket, eski oyunları korumak ve geriye uyumluluk sunmak adına yakında çok daha fazla oyun gelecek belirtmiş. Hatta ilerleyen dönemde koleksiyona 100’den fazla eski Activison Blizzard oyunu eklenecekmiş.

Retro Klasikler ismi altında Game Pass’e eklenen oyunlardan bazıları şu şekilde: