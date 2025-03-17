Çıkışının Üzerinden 10 Yıl Geçen Oyun Steam'de Anlık Oyuncu Rekoru Kırdı

Bundan yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen Undertale, Steam İlkbahar İndirimleri ile birlikte anlık oyuncu rekoru kırdı.

Toby Fox'un popüler oyunu Undertale, çıkışından neredeyse 10 yıl sonra Steam'de yeni bir oyuncu rekoru kırdı. Bu yükselişin arkasındaki en büyük sebep ise Steam İlkbahar İndirimleri oldu.

SteamDB verilerine göre Undertale, 24 saat içinde 11.071 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak platformdaki en yüksek oyuncu sayısını gördü.

Undertale, 11.071 anlık oyuncuya ulaştı

Normalde günlük 1000-1500 civarında oyuncuya sahip olan oyun, %90 gibi büyük bir indirimle yalnızca 1 dolara satılınca ilgi patlaması yaşadı.

Eğer bu kült yapımı henüz kütüphanenize eklemediyseniz, oyunun arkasındaki geliştirici Toby Fox’un da belirttiği gibi hâlâ birkaç gününüz var ve bu kadar büyük bir indirimin tekrar ne zaman geleceği belirsiz.

Undertale'i bu kadar özel kılan şey ne?

Toby Fox tarafından geliştirilen Undertale, bullet hell mekaniklerine sahip sıra tabanlı bir RPG.

Oyun, SNES dönemi klasiklerinden Earthbound’dan ilham alsa da sunduğu derin hikâye anlatımı ve yenilikçi oynanış ile oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Tobx Fox şu sıralar Undertale’in manevi devam oyunu Deltarune üzerinde çalışıyor. İlk iki bölümü ücretsiz olarak oynanabilen bu yeni proje için Fox, 3. ve 4. bölümlerin kesinlikle bu yıl içinde çıkacağını duyurmuştu.

Şu an Undertale’i Steam dışında PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve geriye dönük uyumluluk sayesinde PS5 ve Xbox Series X|S üzerinden de deneyimleyebilirsiniz.