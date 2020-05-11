Assassin’s Creed Valhalla, Xbox Series X’te 4K 30 FPS Olacak

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Inside Xbox etkinliğinde tanıtılan oyunlar arasında en çok ilgi gören yapım Assassin's Creed Valhalla olmuştu. Oyunun görsel kalitesine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Ubisoft’un en başarılı serilerinden biri olan Assassin’s Creed serisinin bir sonraki oyunu, Assassin’s Creed Valhalla olacak ve bu defa kendimizi Viking Çağı'nda bulacağız. Yakın zamanda gerçekleştirilen Inside Xbox etkinliğine adeta damgasını vuran oyun, genel olarak Microsoft’un yeni nesil konsoluna odaklanıyordu.

Oyunun oyun içi oynanış videosunun yayınlanmamış olması eleştiri çekmiş olsa da genel olarak insanlar gördükleri görüntülerden memnun kalmıştı. Öte yandan Xbox’ın internet sitesine baktığımızda oyunda ışın izleme ya da 60 FPS gibi özelliklerin bulunmadığını görüyoruz.

En güçlü konsolda 30 FPS:

Xbox Series X, Microsoft’un bugüne kadarki en güçlü konsolu ve tam 12 TFLOP’luk bir cihaz olacak. Bu durum, Assassin’s Creed serisinin son oyununun saniyede 30 kareyle kısıtlı kalacağı söylentilerini beraberinde getirmişti. Eurogamer Portekiz, haberi doğrulamak için Ubisoft’la iletişim kurdu.

Açıklamada Ubisoft, yeni geliştirilen teknolojileri keşfetmeye kendilerini adadıklarını, yeni konsolların becerilerinden faydalanarak mümkün olan en etkileyici deneyimi sunmak istediklerinin altını çizdi. Bu nedenle de oyunun Xbox Series X’e gelişinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Firmadan yapılan açıklamada, Assassin’s Creed Valhalla için en az 30 FPS garantisi verildi. Valhalla’nın daha hızlı yüklenme süreleri sayesinde daha kesintisiz ve etkileyici bir deneyim sunacağını söyleyen Ubisoft, yeni konsolda grafiklerin de gelişeceğini belirtti. Ayrıca yakında oyun hakkında daha fazla bilgi edineceğimiz de açıklandı.

Assassin’s Creed serisinde 60 FPS görmek zor:

Öte yandan yeni oyunun 30 FPS’de kalması Xbox Series X’in kötü bir cihaz olduğu anlamına gelmiyor. Serinin bir önceki oyunu olan Assassin’s Creed Odyssey’de 13,45 TFLOP kapasiteli bir GeForce RTX 2080Ti kullansanız bile 4K çözünürlükte 60 FPS göremiyorsunuz.

Öte yandan Xbox Series X, değişken yenilenme hızını destekleyen bir cihaz ve Ubisoft da bu yüzden kare hızlarını serbest bırakabilir. Bu durumda da 60 FPS’ye erişmek mümkün olmayabilir ancak oyun daha akıcı olacaktır. Assassin’s Creed Valhalla hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun yarattığı heyecanın hakkını verebilecek mi?