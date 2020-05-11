Ubisoft, Yeni Etkinliği Ubisoft Forward'ı Duyurdu

E3 2020’nin iptal edilmesiyle şirketler, çıkaracakları oyunlar için kendi etkinliklerini düzenlemeye başladı. İşte bu şirketlerden bir tanesi de Ubisoft oldu. Fransız oyun geliştiricisi, Ubisoft Forward etkinliğini duyurdu.

Neredeyse tüm ülkelere yayılan ve hayatı oldukça olumsuz etkileyen koronavirüs sebebiyle birçok toplu etkinliğin iptal edildiği duyurulmuştu. İptal edildiği duyurulan bu etkinliklerden bir tanesi de 9 Haziran / 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan E3 2020 oyun fuarıydı.

Dünyanın en büyük oyun fuarının iptal edilmesi, oyun endüstrisindeki birçok şirketin de planlarında değişikliğe gitmesine sebep oldu. Şirketler; oyunlarını duyurmak ve son gelişmeleri paylaşmak için kendi etkinliklerini düzenleyeceklerini açıklamaya başladı. O şirketlerden bir tanesi de Fransız oyun geliştiricisi Ubisoft oldu. Şirket, 12 Temmuz tarihinde Ubisoft Forward etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı.

Ubisoft Forward:

"Tarihi not edin! Özel oyun haberleri, açıklamalar ve çok daha fazlasıyla tamamen dijital bir etkinlik olan Ubisoft Forward için 12 Temmuz’da bize katılın. Takipte kalın."

Peki Ubisoft Forward’da neler görebiliriz? Push Square’de yer alan habere göre Ubisoft’un göstermeyi seçeceği oyunların neredeyse tamamı PlayStation 5’e gelecek. Assassin’s Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion’ın oynanış videolarının yanı sıra Gods & Monsters’tan da videolar yayınlanabilir. Şirketin Rainbow Six: Siege ve The Division 2’yi PlayStation 5’e nasıl getireceğine dair de daha fazla bilgi paylaşacağı düşünülüyor. Skull & Bones’un da Ubisoft Forward’da boy gösterebileceği belirtiliyor.

Bunların haricinde tanıtılacak veya gösterilecek birçok oyun da bizleri bekliyor. Jason Schreier, yeni bir Far Cry oyunun çıkacağından bahsetmişti; dolayısıyla Ubisoft bu konuda daha fazla bilgi aktarabilir. Hangi oyunların gösterileceğini görmek için 12 Temmuz’u beklememiz gerekecek. Peki sizce Ubisoft hangi oyunları gösterecek?