Assos'ta Bir Bebeğin 1300 Yıllık Ayak İzleri Bulundu

Antik çağın en önemli liman kentlerinden biri olarak gösterilen Assos'ta yürütülen arkeolojik çalışmalarda 1300 yıl boyunca korunmuş 'bebek ayak izleri' bulundu. Ayak izlerinin yürümeye yeni başlamış bir bebeğe ait olduğu ifade edildi.

Assos, Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde, Behramkale köyü sınırları içinde kalan ve antik çağın en önemli liman kentlerinden biri olarak anılan önemli bir kültürel miras. Sönmüş bir volkanik tepenin zirvesinden yamaçlarına doğru ilerleyen bu antik kent, milattan önce 6. yüzyıla dayanan tarihiyle asırlardır o tepede varlığını sürdürüyor.

Assos'ta ilk kazıların 1800'lü yıllarda gerçekleştirildiği, ardından uzun yıllar ara verilen kazı çalışmalarına 1981'den itibaren yeniden başlandığı biliniyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, uygun hava koşulları oluştukça Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun desteği ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kazılara devam ettiklerini belirtti.

Minik bir bebeğin ayak izleri bulundu:

Yürüttükleri çalışmalar esnasında antik kentte bulunan bir evin kalıntıları arasında ekmek pişirmek için olduğu düşünülen bir ocağa rastladıklarını belirten Arslan, bu ocağın tuğlaları arasında minik bir bebeğin ayak izlerini bulduklarını söyledi.

Ayrıca kedi ya da köpek benzeri bir hayvana ait izlere de rastladıklarını ifade eden Arslan "Ocağın zemininde kullanılan pişmiş toprak tuğlalar üzerinde bezemeler var. Fakat bu bezemeler dışında da tahminen 1-1,5 yaşında, yeni yürümeye başlamış bir çocuğun 2 adım atarak bırakmış olduğu ayak izleri var. Bunun yanında köpek ya da bir kedinin izi var'' ifadelerini kullandı.

Elde edilen verilerin Assos kazıları için oldukça önemli olduğunu belirten Arslan, ''Bu yapının tarihi 7'nci yüzyıl. Demek ki günümüzden 1300 yıl öncesine ait bir tuğlanın üzerinde bir bebeğin ayak izlerini görmekteyiz. Eğer çocuk hepsinde yürüseydi, diğer tuğlalarda iz ya da bozulmaya neden olacaktı. Çünkü ilk bastığı ayak izi çok derin. Sonrasında aniden kaldırılmışçasına izlerin daha yüzeysel olduğunu görmekteyiz ve devam etmemiş. Adımlarından da bunun henüz yeni yürümeye başlayan çocuk olduğunu görüyoruz. Çünkü 2 ayak arasındaki adımlar 5 santimetre. Çok küçük adımlarla yürüdüğünü görmekteyiz'' sözleriyle bulguya dair detayları da paylaştı.