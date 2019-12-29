NASA, Dünya'ya Yakın Asteroidleri Arayacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, insan neslinin sonunu getirme ihtimali olan asteroidlerin önceden tespit edilebilmesi için yeni bir çalışma başlatacaklarını açıkladı. Böylece olası bir tehdide karşı önceden önlem alınabilecek.

Dünya üzerindeki yaşam için pek çok tehdit var. Bu tehditlerden biri de gezegenimize çarpma ihtimali olan göktaşları. NASA, NEO (dünyaya yakın nesne) olarak adlandırılan bu cisimleri yakından inceliyor.

NASA, bu amaçla gerçekleştireceği yeni bir projeyi duyurdu. Proje için toplamda 35,6 milyon dolar kaynak ayrıldı. Dünya’ya Yakın Nesne Gözlem Görevi (NEO Gözlem Görevi) adlı görev için yeni bir uydu uzaya fırlatılacak. Bu uydu Dünya’ya yakın asteroidleri avlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık’ta NASA’ya 22,6 milyar dolarlık ek kaynak yaratan ‘minibus’ harcama kanununu onaylamıştı. Bu kaynağın 2,7 milyar doları NASA’nın gezegen bilimleri alanında yapacağı çalışmalara harcanacak. Bu projelere yeni gözlem görevi de dahil.

ABD Kongresi, NASA’nın 140 metreden daha büyük çapa sahip olan bütün NEO’ları keşfetmesini istiyor. 140 metre ve daha büyük çapa sahip cisimlerin bir çarpışma esnasında Dünya üzerindeki yaşamı yok edebileceği belirtiliyor.

NEO Gözlem Görevi Arizona Üniversitesi’nden yönetilecek. Görevden sorumlu ekibin başında Amy Mainzer yer alacak. Mainzer, okulun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada görevin amacını da duyurdu. Araştırmacı, görevin Dünya’ya zarar verebilecek asteroidler ve kuyruklu yıldızların var olup olmadığı sorusuna cevap vereceğini söyledi.

Bu yılın başında bilim insanları, dünya liderleri bu konuda bir adım atmazsa bir gün bir göktaşı çarpması sonucunda insanlığın büyük zarar görmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiş ve bu riske dikkat çekmişti.