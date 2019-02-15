Depresyon Beynin Daha Hızlı Yaşlanmasına Neden Olabiliyor

Depresyonun çarpıcı etkileri arasına bir yenisi daha eklendi. Buna göre depresyon, yaşlılığa bağlı beyin fonksiyonlarının azalmasına doğrudan etki ediyor.

Her geçen yıl ilerleyen yaş ile birlikte insan vücudunda fiziki olarak değişiklikler olduğu gibi, beyin aktiviteleri üzerinde de değişiklikler kendini göstermeye başlıyor. Hafıza ve bilişsel beceriler, yaşa bağlı olarak negatif yönde ilerliyor.

Kısa bir süre önce yapılan yeni bir araştırmaya göre ise depresyon, beynin yaşa bağlı olarak fonksiyonlarını kaybetmesi durumuna benzer şekilde olumsuz sonuçları ortaya çıkarıyor.

Yale Üniversitesi’nde yapılan bu araştırmada, depresyondaki hastaların sinaps bağlantı yoğunluklarında normal bireylere göre gerileme olduğu saptandı. Bu da başta öğrenme olmak üzere birçok beyin aktivitesinin kısıtlanmaya başladığı anlamına gelebiliyor.

Daha önce de depresyon rahatsızlığının, alzheimer riski üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler gündeme gelmişti. Şimdi de böyle bir sonuç elde edilmesi, aslında beynin çalışma sisteminin çok ciddi manada depresyondan etkilenebileceği gerçeğini ortaya çıkarmış oldu.

Elbette şu an için bu etkilerin herhangi bir kalıcı sonucunun olup olmadığı ve depresyon tedavisi sonrasında nasıl bir sürecin kendini göstereceği gibi merak edilen konulara cevap vermek mümkün olmuyor. İlerleyen yıllarda bu konuları da aydınlatmak için detaylı çalışmalar gerçekleştirilecektir.