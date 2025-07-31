Formula 1 dünyasında takımlar arası sahiplik yapıları zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Bu değişimlerin arkasında çoğu zaman finansal stratejiler ve uzun vadeli planlamalar yer alıyor. Son gelişmelerden biri de otomobil üreticisi Aston Martin cephesinden geldi.

Aston Martin, Formula 1 takımı Aston Martin Aramco’daki hissesini nakde çevirdi. Şirket, elindeki yüzde 4,6’lık payı yaklaşık 146 milyon dolara sattığını açıkladı.

Aston Martin Lagonda, satışın bağlayıcı bir niyet mektubuyla resmileştiğini duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte Formula 1 takımının toplam değeri 3,2 milyar dolara ulaşmış oldu. Satılan hissenin kim tarafından alındığı ise şimdilik bilinmiyor.

Yeni kurallar ve mühendis transferiyle farklı bir gelecek hedefleniyor

Formula 1 takımı, Kanadalı iş insanı Lawrence Stroll tarafından yönetilmeye devam edecek. Stroll’un sahibi olduğu Yew Tree Consortium, otomobil üreticisi Aston Martin’in de yaklaşık yüzde 33’üne sahip. İki taraf arasındaki marka kullanım anlaşması kapsamında F1 takımı, Aston Martin ismini taşımayı sürdürecek.

Formula 1 takımı 2024 sezonunda beklenen performansı sergileyememiş olsa da, önümüzdeki yıllar için bazı yapısal değişiklikler gündemde. 2026’da yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemeler, takımın rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıyor. Öte yandan, Red Bull’un eski baş mühendisi Adrian Newey’nin takıma katılması, teknik ekibe önemli bir takviye sağladı. Bu gelişme, takımın uzun vadeli stratejisinde önemli rol oynayabilir.

Aston Martin, bu satışla birlikte zorlanan mali durumuna biraz nefes aldırmayı hedefliyor. Son bir yılda hisse değerinin yarısını kaybeden şirket, ikinci çeyrekte gelirlerinde de %34’lük bir düşüş yaşadı. Süper otomobillere olan talebin azalması ve ABD ile İngiltere arasındaki yeni gümrük vergileri de işleri zorlaştırıyor. Bu ortamda gelen satış, şirketin nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adım olarak görülüyor.