Aston Martin'in Valhalla'sı 25. Bond Filminde Kullanılacak

Tam bir Aston Martin aşığı olan Bond, 25. filminde Aston Martin'in 1,5 milyon sterlin değerindeki hiper arabasını kullanacak.

Aston Martin’in 1,5 milyon sterlin (11,04 milyon TL) değerindeki hiper arabası Valhalla’ya sadece 500 kişi sahip olabilecek. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu araba, ayrıca yeni James Bond filminde de kullanılacak.

Aracın ismi, ilk olarak Aston Martin AM-RB-003 olarak belirlenmişti ancak daha sonra daha akılda kalıcı bir isim olan Valhalla’da karar kılındı. Şirket, böylece İskandinav Mitolojisi ve 'V' serisini de devam ettirmiş oldu. Şirketin bu temada çıkardığı diğer araçlar Valkyrie, Vanquish ve Vantage’tı.

Adını İskandinav mitolojisinden alan bu hiper araba, F1 takımlarından Red Bull Advanced Technologies ile olan işbirliğiyle geliştirildi. Hafif karbon lif gövde ve özel geliştirilmiş süperşarjlı V6 benzinli motora sahip olan aracın motoru ayrıca batarya/elektrik hibriti sistemle de bağlantılı.

Araç, saatte 320 km’ye ulaşabiliyor ve 1.000 fren beygir gücüne sahip. Aston Martin’in bu lüks aracı, 0'dan saatte 100 km hıza yaklaşık 3 saniyede ulaşabiliyor.

Bu aracın yeni James Bond filminde kullanılacak olması aslında çok da şaşırtıcı değil çünkü Bond, tam bir Aston Martin aşığı. Hatta 1964 yapımı Goldfinger’da 007 kodlu ajan James Bond ikonikleşmiş DB5’i kullanmıştı.