Bugatti'nin sadece 10 adet ürettiği "Centodieci" modellerinden bir tanesi açık artırma ile satışa sunulacak. Açık artırmanın dudak uçuklatan bir rakama tamamlanması bekleniyor.

Bugatti'nin birkaç yıl önce tanıttığı ve sınırlı sayıda ürettiği "Centodieci" isimli modeli, çok yakında büyük bir olaya ev sahipliği yapacak. Sadece 10 adet üretilen otomobilden satın alan bir kişi, bu nadir aracı açık artırmayla satacak. RM Sotheby isimli müzayede evinin yöneteceği açık artırmanın dudak uçuklatan bir fiyatla tamamlanması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre üretilen altıncı Centodieci, sahibi tarafından özelleştirilmiş bir yapıya sahip. 2022 yılında teslim edilen ve o günden beri sadece 437 kilometre kullanılan otomobil, Eylül 2026'ya kadar Bugatti garantisi altında.

Açık artırmanın 15 milyon euro civarlarında tamamlanması bekleniyor

RM Sotheby yetkililerine göre bu açık artırma, 10 ila 15 milyon euro aralığında bir fiyatta tamamlanacak. 0-100 km/s hızlanması sadece 2,4 saniye olan ve maksimum hızı 380 km/s olarak açıklanan bu süper otomobili kimin satın alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Centodieci, Bugatti için oldukça özel bir yere sahipti. Chiron üstüne inşa edilen bu otomobil, markanın ikonikleşmiş "EB110" isimli modelinden esinlenilmişti. 1.600 beygir gücünde 8.0 litrelik W16 motora ev sahipliği yapan Centodieci, bakalım hangi koleksiyoncunun eline geçecek.