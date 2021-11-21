Astra Space adlı uzay şirketi, geliştirdikleri uzay araçları ile bir süredir yörüngeye ulaşmak için test uçuşları gerçekleştiriyordu. Şirket, gerçekleştirdiği son uçuşla ilk kez yörüngeye ulaşmayı başardı.

Kaliforniya merkezli bir havacılık ve uzay şirketi Astra Space, yeniden bir test uçuşu gerçekleştirdi. Chris Kemp’in kurucusu olduğu uzat şirketi Astra Space’in LV0007 seri numaralı Roket 3.3’ü, 20 Kasım’da gerçekleşen bir fırlatmadan dakikalar sonra yörüngeye girmeyi başardı.

Astra’nın roketi, ABD Uzay Kuvvetleri’nin Savunma İnovasyon Birimi aracılığıyla düzenlenen bir sözleşme ile Uzay Test Programı için yük taşıdı. 20 Kasım’da gerçekleşen bu girişim şirketin dördüncü denemesiydi.

Astra Space dördüncü denemede başarılı oldu

Astra Space’in daha önce 2020’nin Mart, Eylül ve Aralık aylarında ve Ağustos 2021’de fırlatma girişimleri teknik aksaklıklardan dolayı başarısız olmuştu. Çeşitli nedenlerden dolayı planlandığı gibi ilerlemeyen uçuşlardan sonra şirketin başarılı uçuşu 20 Kasım’da gerçekleşti.

Yörüngeye başarıyla ulaşan uzay şirketleri arasında yerini alan Astra Space’in ilk başarılı uçuşu, ABD ordusu için bir test yükü taşıyan Fırlatma Aracı 0007’nin (LV0007) Cumartesi günü saat 01.16’da Alaska’nın Kodiak Adası’ndaki Pacific Spaceport Kompleksi’nden havalanmasıyla gerçekleşti. Planlandığı gibi ilerleyen uçuşta Roket 3.3, 9 dakika sonra Dünya’dan 500 kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleşti.

Astra Space’in test uçuşu:

Yörüngeye ulaşmayı başaran Astra Space şirketi, özel bir roketle yörüngeye ulaşmayı başaran uzay şirketleri Virgin Orbit, SpaceX ve Rocket Lab’ın arasına katıldı. Şirketin 20 Kasım’da gerçekleştirdiği uçuşun lansmanı eş zamanlı olarak NASASpaceflight adlı YouTube kanalından yayınlandı.

Astra Space’in CEO’su Chris Kemp, başarısızlıklardan sonra yılmadan çalışmanın ve tekrar tekrar denemenin başarıya yol açtığını vurguladı. Şirketin kurucusu Kemp uçuşun lansmanı sırasındaki canlı yayında “Ekibimiz bu konuda uzun yıllar çok çalıştı. Daha yeni başlıyoruz, üretim çalışmalarına devam ettiğimiz 8, 9 ve 10 numaralı roket serimiz var” dedi. Astra Space Yöneticileri, bir sonraki araç olan LV0008’i bu yıl bitmeden piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.