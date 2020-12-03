Astronotlar Rutin Olarak İçki Kaçakçılığı(!) Yapıyormuş

Chris Carberry'nin Alcohol in Space (Uzayda alkol) kitabına göre astronotlar, ISS'e giderken kaçak yollarla yanlarında içki de götürüyorlar.

İnsanlığın Dünya dışındaki en büyük laboratuvarı olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), beş farklı uzay ajansından astronotlara ev sahipliği yaparak bilim insanlarının Dünya’da cevabına ulaşamadığı sorular üzerinde çalışmalar gerçekleştirilebilmesini mümkün kılıyor.

Peki Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların alkol alıp almadığını hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun resmi yanıtı “almıyorlar” olsa da Chris Carberry tarafından kaleme alınan Alcohol in Space (Uzayda alkol) kitabı, bu konuda ilginç bilgiler içeriyor.

Chris Carberry: Astronotlar, içi boş kitaplarda konyak şişeleri sakladılar

Carberry’nin kitabında aktardığına göre pek çok astronot, ISS’e doğru fırlatılmaya hazırlanırken uzay aracına “kaçak” yollara içki soktu ve bunları ISS’teki çalışmalarına devam ederken tüketti.

Hatta kitapta yer alan bir alıntıya göre NASA astronotu Clayton Anderson, yazar Carberry’e “NASA, ISS'te alkol olmadığını söyleyecek. Orada beş ay yaşayan biri olarak, bunun yalan olduğunu söyleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Astronotların ISS’e alkol sokmak konusunda epey yaratıcı olduklarını ifade eden Carberry, “İçi boş kitaplarda konyak şişeleri sakladılar, plastik yemek kaplarını içkilerle doldurdular ve üzerine ‘meyve suyu’ etiketi yapıştırdılar, hatta fırlatmadan önce diyet yaparak uzay kıyafetlerinin içine alkol şişeleri sakladılar ve fazladan ağırlığın fark edilmesini engellediler.” ifadelerini kullanıyor.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na daha çok “keyif” için alkol sokmuş olsalar da yaptıkları eylemin bilimsel bir faydası da bulunuyor. Zira astronotlar, ISS’te içki tüketerek alkolün sıfır yerçekimli bir ortamda insan vücuduna nasıl bir kimyasal etkisi olacağını keşfetmiş oluyorlar. Zira bir gün Ay ya da Mars’ta kalıcı insan yaşam alanları kurulacaksa bu bilgiye de ihtiyaç duyulacak.