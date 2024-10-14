Uzaya gönderilen astronotlar, dünya gündeminde hepimizi heyecanlandıran gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de 12 Eylül’de gerçekleşen Polaris Dawn’dı.

Polaris Dawn, Jared Isaacman’ın desteklediği özel bir görev olarak dört astronotun Dünya yörüngesinde beş gün geçirip uzay yürüyüşü yapacağı bir misyondu. Tarihi bir an yaşanırken aynı zamanda bilimsel bir adım da atılmıştı.

Gariptir ki astronotların idrarı, bilim insanları tarafından toplandı. Peki sebebi neydi?

12 Eylül’de, Isaacman ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirerek tarihi bir an yaşadı.

Tabii bu görev sadece bir uzay görevi değildi. Bilim dünyasına yeni katkılar sağlayacak deneyler de içeriyordu. Jay Buckley, 1998’de uzaya giden bir NASA astronotuydu. Deneyimlerinin üzerine yeni deneyler katmak isteyen Buckley, uzayda astronotların sağlık durumlarını izlemek amacıyla bir cihaz geliştirdi.

Bu cihaz, astronotların idrarlarını toplamak üzerine tasarlanmıştı. “Kim, neden böyle bir şey yapsın?” diye düşünebilirsiniz. Ancak amacı aslında oldukça mantıklı. Bu cihazın amacı, uzay yolculukları sırasında kemik kütlesindeki kaybı ve böbrek taşı oluşumu riskini takip edebilmekti.

Uzayda, mikro yerçekimi nedeniyle kemiklerdeki kalsiyum, vücut akışına karışarak idrarla atılıyor.

Buckley, bu kaybın gelecekte daha uzun uzay görevlerinde sorun yaratabileceğini, çekim kuvvetinin kaldırılmasıyla kemiklerin bozulmaya başlayacağını belirtiyor.

Buckley ve ekibi, astronotların günün ilk idrarındaki örneklerini toplayarak kemik kaybını ne ölçüde gösterebileceğini araştırdı. Bu araştırma, astronotların böbrek taşı riskini daha iyi anlamalarına ve gerekli önlemleri alabilmelerine de olanak tanıyordu. Uzayda yaşanan kalsiyum yoğunlaşması, özellikle Mars'a yapılacak bir yolculuk sırasında kritik bir durum oluşturabilir; zira bu tür sorunlarla uğraşmak, sınırlı alanlarda ve kaynaklarda zorlayıcı görünüyor.

Toplanan idrar örnekleri, uzaya giden ve gidecek olan astronotların sağlığı açısından da önemli gözlemler edinmemize katkı sağlayacak. Bu sayede gerekli önlemler alınabilir, sağlık riski minimuma indirilir. Özellikle kemik sağlığı için bu araştırma, olmazsa olmaz gibi görünüyor.

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