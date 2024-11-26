Astronotlar uzaydayken, mikro yer çekim ortamına maruz kaldıkları için vücutlarında pek çok değişiklik ortaya çıkıyor. Mesela kilo veriyorlar. Bu kilo vermenin ardındaki bilimsel sebebi açıklayalım.

Uzayda yaşama düşüncesi kulağa ilginç ve güzel gelse de astronotlar, tahmin ettiğinizden çok daha fazla zorluk yaşıyor. Yer çekiminin çok az olması sebebiyle vücutları bambaşka bir dünyaya uyum sağlamak zorunda.

Böyle bir ortamda yaşadıkları şeylerden biri de kilo kaybı. Peki tam olarak neler yaşanıyor da uzayda kilo veriyorlar?

Kaslar, yer çekimine karşı gelmeye mecbur değil.

Bu sene uzaya gidip orada mahsur kalan Astronot Sunita Williams

Uzayda yer çekimi mikro düzeyde olduğundan kaslar, yer çekimine karşı çalışmak zorunda kalmıyor ve özellikle sırt ile bacak kasları çok zayıflıyor.

Ayrıca yer çekimsiz ortamda kemiklere baskı uygulanmadığından kemiklerin yoğunluğu azalıyor ve vücut, mineral ile kalsiyumları kemiklerden serbest bırakarak kilo kaybına yol açıyor.

Yer çekiminin çok az olması, metabolizmalarını etkiliyor.

Yer çekimsiz ortam, vücudun metabolizmasını değiştiriyor. Mesela yağ metabolizması, dünyadakinden daha farklı çalışabiliyor ve enerji tüketimi de buna bağlı olarak değişiyor.

Öte yandan sindirim sistemi de farklı çalışarak enerji alma ve harcama düzeni değişebiliyor.

Beslenmeyi ve azalan kas aktivitesini göz ardı edemeyiz.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotların günlük aktiviteleri için daha az fiziksel efor gerekiyor. Bu yüzden kalori yakımları azalsa da kas kaybı nedeniyle kilo kaybı da oluyor.

Son olarak; yer çekimi olmadığı için yiyecek aromaları, kokuları astronotların burnuna gelmiyor. Zaten yine yer çekimi yüzünden sıvı kafaya kayıyor ve burunları tıkanıyor. Kokunun bir yemeğin iştah açıcılığındaki rolünü düşününce iştahlarının olmamasına ve az yemek yemelerine şaşırmamak gerek.

Uzay meraklılarına: