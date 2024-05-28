Sadece Astronotlar Tarafından Kullanılan Bu Kahve Fincanları Neden Farklı?

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Dünya’da normal bir fincanda kahve içmek ne kadar basitse uzayda bu eylem bir o kadar karmaşık.

Yerçekimi olmayan bir ortamda sıvılar, farklı davranır ve bu da içmeyi oldukça zorlaştırır. Normal bir kahve fincanı, sıcak sıvının havada süzülmesine neden olabilir.

Tahmin edersiniz ki uzayda böyle bir şeyin yaşanması, oldukça tehlikeli. Tamam ama bu fincanın özelliği nedir?

Portland State Üniversitesi'nden araştırmacılar, astronotların düşük yerçekimi ortamında espresso gibi içecekleri içebilmeleri için özel bardak geliştirdiler.

Astronot kahve fincanı

Bardağın şekli kabul edelim ki biraz garip, hatta neredeyse oyuncağı andırıyor desek yanılmış olmayız. Ancak şeklinin, çok önemli bir sebebi var.

Her kıvrım ve geometrik şekil, sıvının kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tasarlanmış. Bardağın ortasındaki sivri köşe, sıvının astronotun ağzına doğru hareket etmesini sağlayan anahtar bir tasarım özelliği.

Astronot kahve fincanı

Astronotun dudakları bardağın kenarına değdiği anda kapiller bağlantı oluşuyor ve sıvı, yukarı doğru hareket ederek yudumlanabilir kahve topları oluyor.

Basit gibi görünüyor değil mi? Aslında yerçekimsiz ortamda sıvıların nasıl hareket ettiğini göz önüne almış bir tasarım diyebiliriz.

Peki ama neden böyle bir ihtiyaç duyuldu ki?

Astronot kahve fincanı

Projenin temelleri, astronot Don Pettit’in 2008 yılında ISS’de kahve içmek için tasarladığı düşük yerçekimli bardağa dayanıyor.

İtalya’nın ISS’ye bir espresso makinesi göndermeyi planladığını duyurmasıyla Portland ekibi, problemi çözmek için çalışmalara başlamış. Yani plastik torbalardan kahve içmekten sıkılan astronotlar için böyle bir bardak icat edilmiş.

Kaynaklar: Wired, Space

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