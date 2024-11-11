Ağlamak, duş almak, kuru yiyecekler yemek, geğirmek… Günlük hayatımızın bir parçası olan eylemlerden bazılarını uzayda yapmak mümkün değil.

Uzaya çıktığınızda, her şey değişir. Bir nevi “uzayda olan uzayda kalır” modu açılır diyebiliriz çünkü astronotlar, yeryüzünde yaptıkları çoğu şeyi orada aynı şekilde yapamaz.

Tuvalet yapmak, ağlamak, su içmek, duş almak… Tüm bu temel ihtiyaçların uzayda nasıl giderildiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Ağlamakla başlayalım.

Uzun süredir uzayda olduğunuzu, ailenizi özlediğinizi hayal edin. Üzüntüden ağlamak istersiniz ancak gözyaşlarınız Dünya’da olduğu gibi yanağınızdan aşağı süzülmez. Yanağınızda biriken bir baloncuk oluşur!

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Yer çekimsiz ortamda duş almaya ne demeli?

Eğer çok sık duş alan biriyseniz, uzaya çıkmak pek de iyi bir tercih olmayabilir çünkü senelerdir bu konu üzerinde çalışılsa da astronotlar hâlâ tam olarak tatmin edici bir duşa sahip değil. Onun yerine genellikle kuru şampuanları, köpükleri ve jelleri kullanıyorlar.

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Geğirmek mi? Uzaydayken olmaz.

Dünya’daki yer çekimi, midedeki gazların sıvıdan ayrılmasına ve gazın yemek borusundan yukarı çıkarak geğirme dediğimiz şeyin oluşmasına sebep oluyor. Ancak yer çekimi olmadığında mide içeriği gazdan ayrılamıyor.

Mikro yer çekimi olan uzay ortamında gaz ile sıvı, midenin içinde karışık bir hâlde bulunuyor. Bu yüzden gaz sıvıdan ayrışamıyor ve mideden çıkamıyor. Sonucunda geğirme diye bir şeyin ihtimali ortadan kalkıyor.

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Öyle her yiyeceği tüketemezler.

Astronotlar; kırıntılara ayrılıp hayati problemlere yol açabileceğinden bisküvi veya ekmek gibi kuru yiyecekler, yine aynı sebepten tuz ve karabiber, sıvı parçacıkları serbestçe dolaşarak solunum yollarına kaçar diye dondurma yiyemiyorlar.

Bunların yerine güvenli ve sağlıklı beslenebilmeleri için onlara özel olarak hazırlanmış yemekleri tüketiyorlar.

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Tatlar kaçtı: Peki ya tuvalet yapmak?

ISS'te, özel tuvaletler var. turmak için kapağı kaldırdıklarında klozet, hemen emişe geçiyor. Dışkılari vakumlu torbalara çekiliyor. Herhangi bir sızdırma durumu olmaması için klozetin açık kısmı normalden çok daha küçük.

Dışkıların gittiği hava geçirmez torbalar, kargo aracına yükleniyor. Araç daha sonra fırlatılarak Dünya’nın atmosferinin üst kısımlarında yanıyor. Yani sizin dilek tuttuğunuz o yıldızlardan biri aslında yanmış astronot kakası olabilir…

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