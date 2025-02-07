ASUS, en güçlü ekran kartı olarak kabul edilen RTX 5090'ın altın kaplamalı bir versiyonunu tanıttı.

ASUS, normal fiyatı bile dudak uçuklatıcı seviyelerde olan RTX 5090'ın göz kamaştırıcı altın versiyonunu tanıttı.

ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition, yalnızca Orta Doğu pazarına özel olarak tanıtılırken, bu yeni kartın ismindeki “Dhahab”, Arapça'da altın anlamına geliyor.

Altın kaplama RTX 5090 nasıl görünüyor?

Asus, Dhahab Edition için sadece altın kaplamayla yetinmiş değil. Kartın tasarımında Orta Doğu kültürüne göndermeler yer alırken; gökdelen motifleri, Arap kaligrafisi ve hatta bir deve kervanı detayı bile bulunuyor.

Görsel ihtişamının yanı sıra ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition, performans olarak standart modelle birebir aynı. 358 mm uzunluğu, dört fanlı hava soğutma sistemi ve özel GPU termal pedi ile bu yeni canavar, asıl versiyonunda olduğu gibi en üst seviye soğutma çözümlerine sahip.

Fiyatı ne kadar olacak?

Normal versiyonuna kıyasla henüz fiyatı açıklanmayan bu yeni modelin sınırlı üretim ve koleksiyon değerini hesaba katarsak, nihai satış fiyatının beklentilerin de üzerinde olması bekleniyor.