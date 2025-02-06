NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartlarından RTX 5080'i sipariş veren bir Reddit kullanıcısı, gelen kartında ilginç bir durumla karşılaştı.

NVIDIA'nın en yeni amiral gemisi ekran kartlarını içeren RTX 50 serisi çıkışından bu yana pek çok hatayla gündeme geldi ancak bugün yaşanan olay hepsi arasında kesinlikle en ilginci.

Bir Reddit kullanıcısı yaptığı paylaşımda sipariş ettiği RTX 5080’in üzerinde RTX 5090 baskısı bulunduğunu gözler önüne serdi. Başlangıçta kendisine yanlışlıkla RTX 5090 gönderildiğini zanneden kullanıcı, yaptığı testler sonucunda üzerinde RTX 5090 yazmasına rağmen gönderilen kartın RTX 5080 olduğunu fark etti.

Kartın RTX 5090 olmasını umdu ama hayal kırıklığına uğradı

Reddit kullanıcısı @EssDee3D, ekran kartını Windows ve GPU-Z üzerinde test ettiği bir video da paylaştı. Verilerde de görülebildiği üzere kart kullanıcının sipariş ettiği gibi bir RTX 5080.

NVIDIA’nın genellikle sıkı bir kalite kontrol süreci yürüttüğü bilinse de bu tür bir baskı hatası, şirketin üretim sürecinde belli başlı problemlerden geçtiğinin bir diğer ispatı niteliğinde.

Tabii RTX 5080 ve RTX 5090’ın fiziksel tasarımlarının oldukça benzer olması da bu tür bir hata ihtimalini artırıyor. Yine de daha önce eşi benzerine rastlanmamış böyle bir olay sonrası NVIDIA’nın durumu nasıl alacağı da merak konusu.