Atatürk'ün, Yeni Bir Röportajının Ortaya Çıktığı Öne Sürüldü

Ak Parti'li Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Atatürk'ün 98 yıl önce yapmış olduğu bir röportaja tesadüfen denk geldiğini dile getirdi. AA'ya konuşan Özşavlı, kapitülasyonlara ve tam bağımsızlığa odaklanan röportajın oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

AK Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili tarihçi Doç. Dr. Halil Özşavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 98 yıl önce Fransız Le Temps gazetesinden bir gazeteci olan Paul Gentizon'a verdiği ve şimdiye kadar bilinmeyen bir röportajını İngiliz arşivinde bulduğunu öne sürdü.

Büyük İzmir yangınına dair İngiliz Milli Arşivi’nde araştırma yaptığı sırada, İzmir Limanı’na yanaşan İngiliz savaş gemisi Curaccoa’nın seyir defterinde tesadüfen Atatürk’e ait bir röpotaja denk geldiğini söyleyen Özşavlı, Atatürk’ün verdiği mesajlar açısından, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan röportajın oldukça kıymetli olduğunu kaydetti.

Röportaj, 'yeni Türkiye' ve tam bağımsızlığa vurgu yapıyor

12 Şubat 1923’te Atatürk ile yüz yüze röportaj yapan Gentizon'un, daha sonra bu röportajı geminin kaptanına rapor ettiğini belirten Özşavlı, "Kaptan da bunu alıp seyir defterine işliyor. Sonra bu röportaj acaba Le Temps gazetesinde yayımlanmış mı diye baktım. Dönemin Le Temps gazetesini buldum. Orada hiçbir şekilde çıkmamış. Atatürk Araştırma Merkezi'ne sordum, kendim araştırdım, Mustafa Kemal'in bu röportajı kesinlikle bilinmiyor. Dolayısıyla bu röportajın ilk kez ortaya çıktığı ve daha önce yayımlanmamış olduğunu tespit ettim." ifadelerini kullandı.

Özşavlı, toplam 1,5 sayfalık röportajda Atatürk’ün üç defa “yeni Türkiye” ifadesini kullandığının altını çizerek, "Kapitülasyonları hiçbir koşul altında kabul etmeyeceğimizi, bağımsızlığımız için savaştığımız 4 yıl boyunca her zaman ifade ettim.” ve “Fransızların bu konuda diğer herkesten daha uzlaşmaz olması beni şaşırttı. Şahsımın ve ülkemin Fransa'ya karşı hissettiği duygular dostanedir. Fransız hükümeti, bağımsızlığımızı tehlike altına sokacak koşulları kabul etmemiz konusunda ısrarcı olursa biz bu ısrarın dostane olduğunu kabul edemeyiz. Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz yeni Türkiye'nin, ikinci bir Çin veya koloni addedilmesine karşıyız. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir ve Fransız halkı, tutumumuzun başka bir motivasyondan kaynaklandığını düşünmemelidir. Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz çünkü iki ülkenin birçok müşterek çıkarı var. Bunlar karşılıklı ilişkiye dönüşürse bu, en yararlısı olacaktır. Eğer olmazsa sonsuz güçlükler var olacaktır.” ifadelerinin geçtiği röportajın, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 98 sene evvel yeni Türkiye ve tam bağımsızlığa vurgu yapması açısından son derece değerli olduğunu belirtti.