Türkiye'nin En Çok Güvenilen Ünlü İsimleri Belli Oldu

Türkiye'de güvenilen ünlülerin kimler olduğunun anlaşılmasını sağlayan "Celebrity Güven Endeksi" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'nin en güvendiği isim, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Haluk Levent oldu.

MediaCat ile Ipsos isimli araştırma şirketleri, her gün ekranlarda görmeye alıştığımız ünlülere ne kadar güvendiğimizi araştırdı. Yapılan araştırmayı "Celebrity Güven Endeksi 2021" raporu ile yayımlayan araştırmacılar, Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü ismin Haluk Levent olduğunu ortaya koydular. Haluk Levent, geçtiğimiz 3 yılda da Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü olmuştu.

Ekim ayında 1.000 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında, katılımcıların yüzde 71,4'ü Haluk Levent'e güvendiğini söyledi. Elbette bu güvenin bir nedeni vardı. 2017 yılında kurulan Ahbap isimli dernek, vatandaşların Haluk Levent'e olan bakış açısını ciddi anlamda etkilemiş durumda. Araştırma kapsamında Haluk Levent'i takip eden isimse cinayetleri aydınlatıp, kayıpları bulmasıyla bilinen Müge Anlı'ydı...

İşte Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler

Haluk Levent (yüzde 71.4)

(yüzde 71.4) Müge Anlı (yüzde 62.9)

(yüzde 62.9) Kenan İmirzalıoğlu (yüzde 47.3)

(yüzde 47.3) Şener Şen (yüzde 45.6)

(yüzde 45.6) Beyazıt Öztürk (yüzde 44.9)

(yüzde 44.9) Ezgi Mola (yüzde 44.5)

(yüzde 44.5) Binnur Kaya (yüzde 40.5)

(yüzde 40.5) Aras Bulut İynemli (yüzde 40.2)

(yüzde 40.2) Haluk Bilginer (yüzde 40)

(yüzde 40) Acun Ilıcalı (yüzde 38.8)

(yüzde 38.8) Kerem Alışık (yüzde 36.6)

(yüzde 36.6) Şevket Çoruh (yüzde 36)

(yüzde 36) Tarkan (yüzde 35.3)

(yüzde 35.3) Nihat Hatipoğlu (yüzde 35.1)

(yüzde 35.1) Gökhan Özoğuz (yüzde 34.2)

(yüzde 34.2) Kıvanç Tatlıtuğ (yüzde 33.4)

(yüzde 33.4) Esra Erol (yüzde 32.7)

(yüzde 32.7) Uğur Dündar (yüzde 32.3)

(yüzde 32.3) Gülse Birsel (yüzde 31.8)

(yüzde 31.8) Şahan Gökbakar (yüzde 31.5)

Araştırmanın ilk 10 sırasında yer alan ünlü isimlere baktığımızda, sonuçların geçtiğimiz yıla göre çok da değişmediğini görüyoruz. Ancak Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmada 7. sırada yer alıyordu. Bu yıl 3 sıra gerileyen Ilıcalı, artık listenin 10. sırasında yer alıyor. Esra Erol ise bu yıl daha fazla güvenilen isimler arasında yer aldı. Erol, listede 22 sıra birden yükseldi. Kerem Alışık da listedeki yerini 11 sıra birden artırdı.

Yapılan araştırmada bahsetmemiz gereken bir diğer isim de Şahan Gökbakar oldu. Listeye 20. sıradan dahil olan Gökbakar'a duyulan güvenin artmasının nedeni ise tahmin edilebileceği üzere yaz mevsiminde yaşadığımız orman yangınlarındaki çabasıydı...