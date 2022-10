James Cameron'ın yıllardır yolu gözlenen Avatar 2 filmi hakkında bugün yeni detaylar paylaşıldı. Yönetmen Cameron, filmin bazı sahnelerinin 48 FPS'te oynatılacağını, bunun için de 'basit bir hile' kullanacaklarını paylaştı.

Günümüzde saniyede 240’tan fazla kez kendini yenileyen ekranlar bile evlerimize girmişken, sinema dünyası halen 24/25 FPS’in üzerine çıkamadı. Bu durumun temel nedeni 75 yıldır süregelen alışkanlık ve göze ‘doğal’ gelen hareket bulanıklığı efekti olurken, sinema dünyası da yavaş yavaş değişime hazırlanıyor.

24/25 FPS üzerindeki filmler için zaman zaman bazı denemeler görmüş olsak da özellikle yüksek bütçeli filmler bu riski almıyorlardı. Yüksek FPS değerlerini deneyecek ilk yüksek bütçeli film ise bugün belli oldu. Bu deneme, sinema dünyasında yeni şeyler denemekten kaçınmayan James Cameron’dan gelecek.

Avatar 2, hem 24 hem de 48 FPS'te oynatılacak: Peki nasıl?

Busan Uluslararası Film Festivali’nde hayranlarıyla bir araya gelen James Cameron, merakla beklenen Avatar: The Way of Water'ın 48 FPS’te yayınlanacağını paylaştı. Üstelik Cameron, bu FPS değerinin sinema salonlarında yeni bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan sağlanabileceğini paylaştı.

Öte yandan Cameron, filmin tamamının 48 FPS olmayacağını da belirtti. Uçuş sahneleri gibi sahnelerde daha yüksek ‘varlık’ hissi için yüksek kare hızı kullandıklarını söyleyen Cameron, insanların konuştukları sahnelerdeyse genellikle düşük kare hızı kullandıklarını, böylece daha hiper gerçek görüntü sunabildiklerini belirtti.

Öte yandan Cameron, sinema ekipmanlarının filmi oynatırken 24 FPS ve 48 FPS arasında gidip gelemeyeceğini açıkladı. Bir filmde aynı anda nasıl 24 ve 48 FPS sunacaklarını ise şu sözlerle açıkladı:

“24 fps'de istediğimiz sahnede, kareleri ikiye katlıyoruz. Böylece aslında aynı kareyi iki kez gösteriyorlar ama izleyici bunu o şekilde görmüyor. Bu sayede, zaten var olan yüksek kare hızı platformunu kullanmak için aslında basit bir hile kullanıyoruz.”