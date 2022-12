Bir Instagram kullanıcısı, 'Avengers filmi ünlü yönetmen Wes Anderson tarafından 1980'li yıllarda çekilseydi nasıl olurdu?' sorusunu yanıtlamak için yapay zekâyı kullandı. Sonuç olarak ise oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yapay zekâ, son zamanlarda ciddi anlamda gelişerek tüm dünyada oldukça popüler olmayı başardı. Verdiğimiz komutları görsellere dönüştürebilen DALL-E ve Midjourney gibi sistemler, herkesin ağzını açık bırakan sonuçlar ortaya çıkardı. 1900’lü yılların İstanbul’u, film ve dizi karakterlerinin çocuklukları gibi içeriklerimiz bunların en güzel örneklerinden. Şimdi ise sosyal medyada ‘digiguru’ kullanıcı adına sahip Adam Hall isimli bir kişi, yepyeni yapay zekâ projesiyle karşımıza çıktı.

İlginç fikirleriyle yapay zekâ çalışmaları yürüten Hall, filmleriyle günümüzde herkes tarafından tanınan Marvel’ın süper kahraman takımı Avengers’ı en yeni projesinde kullandı. Hall, Midjourney V4’e ‘Avengers filmi 1980’li yıllarda Wes Anderson tarafından çekilseydi nasıl görünürdü?’ sorusunu sordu. Sonuç olarak ise oldukça ilgi çekici görseller ortaya çıktı.

Öncelikle yönetmen Wes Anderson’dan bahsedelim

The Grand Budapest Hotel filminden bir sahne

Wes Anderson; The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs, French Dispatch gibi birçok ünlü filmin arkasındaki sinemacı. 53 yaşındaki ünlü yönetmen; filmlerindeki renk kullanımı, simetrik kadrajları, detaylı ve kendine özgü görselleri, ilginç kostüm kullanımı, sürekli aynı oyuncularla çalışması gibi şeyleriyle tanınıyor. Kendine has tarzı da ABD’li sinemacıyı günümüzde en çok öne çıkan yönetmenlerden biri yapıyor.

Peki Anderson'ın tarzı 1980’li yıllarında çekilen bir Avengers filmiyle birleşseydi nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Yapay zekânın oluşturduğu görseller, ünlü yönetmenin renk ve kostüm kullanımının yanı sıra 80'li yılların havasının da ünlü çizgi roman karakterlerinin görünümüne yansıdığını gösteriyor. Gelin hep beraber sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve yapay zekâ sistemlerinin (ellerde hâlen bazı sıkıntılar olsa da) ne kadar geliştiğini gösteren bu görüntülere birlikte bakalım.

Avengers, 80'lerde Wes Anderson tarafından çekilseydi böyle görünecekti;

Captain America

Black Panther

Thanos

Iron Man

Ant-Man

Star-Lord ve Rocket

Hulk

Thor ve Loki

Groot

Captain Marvel

Diğer yapay zeka içeriklerimize aşağıdan göz atabilirsiniz;