Son zamanlarda "her şeyi bilen yapay zekâ" olarak bahsedilip övgüler toplayan ChatGPT, gerçekten de verdiği yanıtlarla herkesi şaşırtmayı başarıyor. Peki "Kim Milyoner Olmak İster?"de büyük ödülü kazanacak kadar marifetli mi?

ChatGPT'ye daha önce Tramvay İkilemi'ni sormuştuk ve tatmin edici yanıtlar almıştık. Daha sonra da KPSS sorularından bazılarını yöneltmiştik ancak bu kez pek başarılı olamamıştı.

Bir de 1 milyon ödüllü "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan soruları sorduk; bakalım daha ilk soruda elendi mi, yoksa büyük ödülü alabilecek kadar ilerleyebildi mi?

ChatGPT'ye sorduğumuz soruların, yarışmada 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten'e yöneltilen sorularla birebir aynı olduğunu belirtelim.

Yapay zekâ, bakalım Arda Ayten gibi başarılı olabildi mi?

500 TL değerindeki ilk sorumuzla başlayalım. Umarız ilk sorudan elenip de sosyal medyanın diline düşmez.

Doğru cevap! İlk soruyu başarıyla atlatmayı başardı.

Sırada 1.000 TL değerindeki 2. sorumuz var.

Doğru cevap!

2.000 TL değerindeki soruya verdiği cevap:

Bu kolay soruda ChatGPT bizi hayal kırıklığına uğratıyor ne yazık ki. Doğru cevap D şıkkı olmalıydı!

Normalde 1.000 TL ile yarışmadan ayrılması gerekiyordu fakat normal yarışmacılara joker hakkı tanındığı için ChatGPT'ye 3 adet yarı yarıya joker hakkı vermeye karar verdik.

Bu nedenle yarı yarıya joker hakkını kullandığını varsayarak şık sayısını ikiye indirdik ve aynı soruyu tekrar yönelttik.

Bu kez doğru cevabı vermeye başladı. Yarışmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Gelelim 4. soruya. Normalde sesli bir soru ancak biz bunu metne uyarlayarak sorduk.

ChatGPT, bir yapay zekâ için kafa karıştırıcı olabilecek bu soruya rahatlıkla doğru yanıtı vermeyi başarıyor ve 3.000 TL'yle yoluna devam ediyor.

Sırada 5.000 TL değerindeki soru var.

Doğru cevap!

7.500 TL değerindeki 6. soru:

Doğru cevap!

Sırada kritik bir soru var. Bu baraj sorusunu bilirse 15.000 TL'yi garantilemeyi başaracak.

Vee bunu da biliyor! ChatGPT sanattan da anlıyor.

30.000 TL değerindeki soruyla devam ediyoruz. Artık daha kritik kararlar alması gerekiyor.

Bunu da doğru biliyor!

Sıra 60.000 TL değerindeki 9. sorumuzda.

Emin misin?

Son kararın mı?

Doğru cevap Michael Jackson olmalıydı! Bunun üzerine kalan 2 joker hakkından birini daha veriyoruz. Bakalım bu kez bilebilecek mi?

Sadece iki şık sunmamıza rağmen C şıkkında ısrarcı.

Cevap Michael Jackson olmalıydı sevgili ChatGPT. Ne yazık ki seni 15.000 TL ile uğurluyoruz.

Peki ChatGPT bu soruyu geçebilseydi büyük ödülü görebilir miydi? 10. soruyla devam edelim...

Bir hayal kırıklığı daha. ChatGPT bu soruda da çuvallıyor. Doğru cevap "B şıkkı" olmalıydı.

Yine de kalan diğer soruları sormaya devam edelim. 250.000 TL değerindeki 11. soruyu yöneltiyoruz.

Bu soruyu da bilemiyor. Doğru cevap "A şıkkı" olmalıydı.

Madem buraya kadar geldik, 1 milyon değerindeki son soruyu da görelim.

Emin misin?

Son kararın mı?

ChatGPT 1 milyonluk soruyu bildi ancak kendisini maalesef 15.000 TL ile uğurluyoruz.

Yeni yayınlanan bir yapay zekâ için fena performans değil.