Ülkemizde, özellikle iki kelimenin birleşiminden oluşan şehir isimlerini ikiye ayırarak düz mantıkla yapay zekaya sorduk. Ortaya son derece etkileyici görüntüler çıktı.

Yapay zekaların atılımı son birkaç yıl içerisinde iyice arttı. Artık onlara birkaç kelime verip görseller oluşturmalarını isteyebiliyoruz. Bu konuda sınırlar ise sizin beyninizde bitiyor. Yani istediğiniz her şeyin görselini yapay zekaya yaptırabilirsiniz.

Bugün sizler için yeni bir yapay zeka görsel listesi hazırladık. Bazılarını telefonunuzun arka plan görseli yapabileceğiniz görseller, Midjourney'den çıktı. Ülkemizde özellikle iki kelimenin birleşimiyle oluşan pek çok şehir var. Çanakkale, Adıyaman, Kırıkkale gibi. Bizler de bu şehir isimleri düz bir mantıkla ayırıp yapay zekaya sorduk. Hadi gelin listemize geçelim.

"Nev" ve "şehir" kelimelerinin birleşimini yapay zekaya sorduk. Beklentilerimize uygun bir görsel çıktı.

"Tekir" ve "dağ" kelimelerinin birleşimiyle oluşan görsel. Gerçekten muazzam.

"Koca" ve "eli" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Daha çok soyutsal bir çalışma ortaya çıktı diyebiliriz.

"Kır" ve "şehir" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Geniş kırların olduğu bir şehrin tasvir edildiğini görüyoruz.

"Kırık" ve "kale" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Harry Potter evrenindeki bir büyücünün evine benzemiyor mu?

"Kay" ve "seri" kelimelerinin yapay zekaya sorduk. Çok da şehrimize uygun bir görsel çıkmadı.

"Kahraman" ve "maraş" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Ortaya etkileyici bir görsel çıktı.

"Hat" ve "ay" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Karşımıza yağlı boya olarak asabileceğimiz bir görsel ortaya çıktı.

"Gümüş" ve "hane" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Somut sayılabilecek bir görselle karşı karşıyayız.

"Eski" ve "şehir" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Hoş, eski zamanlardan kalma bir şehir bizleri karşılıyor.

"Diyar" ve "bakır" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Dağların ve bakır tonlarının bolluğunda hoş bir manzara görseli bizleri karşıladı.

"Çan" ve "kırı" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Tam anlamıyla arka plan fotoğrafı çıktı.

"Çanak" ve "kale" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Ortaya yine başarılı bir görsel çıktı.

"Bin" ve "göl" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Bin tane göl olmasa da 1000 tanenin manzarasına eşdeğer bir görsel bizleri karşıladı.

"Balık" ve "esir" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Midjourney ise bizlere duvarımıza asmalık bir tablo sundu.

"An" ve "kara" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Başkentimizin son derece etkileyici bir sunumu oldu.

"Ak" ve "saray" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Bizlere ise dünyanın 8. harikası olacak kadar güzel bir saray tasviri oldu.

"Afyon", "kara" ve "hisar kelimelerini yapay zekaya sorduk. Kara ve hasar kısmını daha iyi anladığını düşünüyoruz.

"Adı" ve "yaman" kelimelerini yapay zekaya sorduk. Ortaya Netflix dizilerini andıran bir sahne çıktı.

Bugün Midjourney'e ülkemizdeki bazı şehirlerin isimlerini en basit haliyle sorduk. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız sizleri yorumlara bekliyoruz.