"Ekranlardan tanıdığımız ve artık efsaneleşmiş olan karakterler çocuk olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusu, Midjourney yardımıyla cevaplandı.

Yapay zekâ son yıllarda gerçek potansiyelini bizlere göstermeye başladı diyebiliriz. Öncelikle telefonlarımızdaki asistanların gelişimi, daha sonra verdiğimiz komutları görsellere çeviren DALL-E ve Midjourney gibi sistemlerin ortalığı alıp götürmesi dikkat çekmişti. Biz de bu sistemleri kullanarak birbirinden farklı içerikler ortaya koyuyor, bu sırada dikkat çeken farklı paylaşımları da sizlere aktarıyoruz.

Bu sefer de dizi/film dünyasından tanıdığımız ikonik karakterlerin yapay zekâ ile buluşturulmasıyla ortaya çıkan görselleri derledik. Bu karakterler bebek/çocuk olsalardı nasıl görünürlerdi? sorusuna yanıt olarak çıkan bu görsellerde, büyük çoğunluğun çirkin olarak nitelendirdiği karakterlerin bile bir anda tatlılaştığını göreceksiniz. Lafı uzatmadan gelin görsellere geçelim.

Star Wars karakterlerini böyle görünce tüm ciddiyet kenara atılıyor ve sanki her şey oyuncak kavgasından doğmuş gibi görünüyor

Harry Potter karakterleri ise Disney'den fırlamış gibi görünüyor

Yüzüklerin Efendisi'nde de pek ciddiyet kalmamış gibi görünüyor. Buradan sonra en fazla su fışkırtan yüzük söz konusu olur

'Taht Oyunları' kadroya bir de böyle bakınca daha anlamlı hâle geliyor

Ve son olarak şirin mi şirin The Office karakterleri var karşımızda

Görselleri midjourney yardımıyla ortaya çıkaran benmornin kulllanıcısının hesabına ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Görseller arasında sizin favoriniz hangisi oldu?