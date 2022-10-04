Muhtemelen psikolojimizi sorgulayacağınız bu içerikte ekibin gördüğü en ilginç rüyaları yapay zekâya anlattık. Bu tariflerden ne anladığına gelin birlikte bakalım.

Yakın zamanda herkes için kullanıma açılan DALL-E, yapay zekânın günümüzde hangi noktada olduğunu bize tekrar hatırlatmış oldu. Uygulama arayüzü tasarlamadan uzun paragraflar yazabilmeye kadar birçok becerisi bulunan bu yapay zekânın şimdilik görsel üretme yetisinin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz.

Hatta biz de bu sistemin ne kadar iyi olduğunu görmek adına zaman zaman çoğu kişinin anlam veremediği isimlere sahip yerli indie müzik gruplarının söz konusu isimlerini DALL-E'ye anlatıp ortaya çıkardığı görselleri derlemiştik. Şimdiyse sınırlarını daha çok zorlayacak olan bir içerikle birlikteyiz. Bu sefer yapay zekâyı, Webtekno ekibinin gördüğü birbirinden ilginç rüyalarla baş başa bıraktık. Peki nasıl sonuçlar verdi?

Not: Görsellerin altında prompt'lara da yer verdik. Bazı görsellerin prompt'larında gereğinden fazlaymış gibi görünen detaylar görebilirsiniz fakat bunu, yapay zekâya bir arka plan sağlamak için çok genel görünen isimlerde yapmamız gerekiyor.

Kafalardaki masum lama imajını silen rüya ile başlıyoruz:

“A llama chasing a boy down the stairs while spitting at him, horror, real photo, dark”

Listenin ilk sırasında Erkan Ceylan'ın küçükken görüp aklından çıkaramadığı rüyası var. Söz konusu rüyada evinin girişindeki merdivenden aşağıya doğru kendisini bir lama kovalıyor. Evet, lama. Hem de arkasından tükürerek.

Aynı rüya tarifinden çıkan bir başka görsel:

“A llama chasing a boy down the stairs while spitting at him, horror, real photo, dark”

Rüyaların hepsi tek görsele sığamaz elbette:

“A blonde girl entering into construction area which is full of refugees while real footage”

Özellikle de Ayşegül Can'ın gördüğü seviyede fantastik rüyalarınız varsa. Tarifini görsele çevirmeye çalışan yapay zekânın mı yoksa yapay zekâya anlatmaya çalışan bizim mi daha çok zorlandığımızı bilemediğimiz rüyadan bahsedelim.

Kendisi, uzaylılardan kaçarken mültecilerle dolu bir inşaat alanına giriyor. Bunun ardından peşindeki uzaylılardan kurtulmak için oradaki vince tutunup uzaklaşıyor.

“Real footage of a blonde girl who is flying while holding crane hook to escape from alien's UFO in a construction site”

Sıradaki rüya ise "Derdim Olsun" klibi tadında:

“Real footage of a girl pointing a pistol towards her duplicate in forest”

Nagehan Çavuş'un bu rüyasında kendisinden iki tane bulunuyor. Bunlardan birisi, diğerini silahla vuruyor fakat garip şekilde ölen kendisi oluyor. Diğeriyse uzun bir yolda yürümeye devam ediyor. Arkada Derdim Olsun çalsa pek de sırıtmaz gibi.

“Real footage of a girl walking away from her duplicate who lies on the ground, forest, well lit, two same girl”

Sırada Harry Potter'dan fırlama bir rüya var:

“A real footage of a man fighting with lots of witches that ride flying brooms, on top of a building, well lit”

Yine Nagehan'dan gelen bu rüyada bu sefer babası kahraman rolünü oynuyor. Söz konusu kahramanımız, Nagehan'ı uçan süpürgeler üzerinde kovalayan cadılarla dövüşüyor ve sonuç olarak cadılar binayı ele geçiriyor. Bunun ardından hepsini havaya uçurup yıkıntıların arasında yaşamaya devam ediyorlar.

“A dad and daughter living in ruins of their house, flying brooms and dead hellcats all over the floor”

Sosyal medyada gezen, kaplan besleyen zengin Arap videolarını hepimiz görmüşüzdür.

“ Real footage of a man sitting on his leather couch in front of the brick fireplace while his big tiger slowly eats his arm”

Bu videolara bakarken "bir şey yanlış gitse..." diye düşündüyseniz sizleri Ümit Kılınç'ın rüyasına alalım. Kendisi, zenglnlik akan rüyasında tuğla şöminesinin önündeki deri koltukta oturuyor. Yanında bulunan kaplan ise kolundan başlayarak yavaş yavaş yiyor kendisini.

“Real footage of a man sitting on his leather couch in front of the brick fireplace while his big tiger slowly eats his arm”

Daha önce tüm insanların birleştirilmesiyle oluşturulacak dev bir 'köftenin' ne boyutta olacağını sizlere anlatmıştık.

Hassas olabilecek görüntü

“Real photo of a giant hydraulic press cylinder at the city center with a lot of people in it in fear”

Yine Ümit'in rüyası yardımımıza koşuyor ve bu köfte için kıymanın nasıl çekileceği sorusunu ortadan kaldırıyor. Bu rüyada evinin önündeki parka helikopterlerle askerler geliyor ve silindir şeklindeki press makinelerini andıran devasa bir "makine" kuruyolar. Sonra tüm mahalleyi toplayıp makineden geçiriyolar.

Hassas olabilecek görüntü

"Gigantic hydraulic press cylinder at the local park with a lot of people stuffed in it, sunny day, well lit, photo realistic, horror, fear" (Midjourney)

Tavanda duran bir kancayla ne kadar bağ kurabilirsiniz?

“Real photo of a boy in his room talking to a hook that is hanging on the ceiling”

O kancaya isim koyacak kadar değilse tekrardan Ümit'in farklı bir rüyasına kulak verin. Burada tek rüyadan bahsedemiyoruz çünkü kafasına o kadar yerleşmiş ki düzenli olarak farklı zamanlarda da görmüş. Yani birden fazla rüyada yer bulan bu kanca ek olarak canlı. O kadar görüşmeden sonra isim koymamak da ayıp olurdu elbette.

Bu bağlamda yukarıdaki görselde "Yakalak" isimli kancayı DALL-E yorumuyla görebilirsiniz.

Kendisine papatya çayı önermeden önce son rüyasına da bakalım.

"Trousers that have no body shopping at a square with lots of well lit stores, photo realistic, high resolution" (Midjourney)

Bu rüyada oldukça işlek bir meydan ve bu meydanda ışıl ışıl tabelaları olan dükkanlar bulunuyor. Oldukça işlek olduğunu söylediğimiz bu mekânda herkes kot pantolon giyiyor fakat gövdeleri yok. Yani kot pantolonlar ortalıkta dolaşıyormuş gibi bir ortam var.

Attack on Titan'ı biraz fazla kaçırmış olabiliriz.

“A giant cyclops monster chasing a boy in narrow Italian streets, also there is a large bell on the roof, real photo, giant monster”

Oktay Yıldırım'ın rüyasını DALL-E'ye anlatıp bize verdiği görsele baktığımızda o da bunu destekliyor gibi görünüyor. Rüyasında kendisi İtalyan mimarisiyle donatılmış bir mekânda, dar sokaklarda gezerken bir çan sesi duyuyor. Bunun ardından devasa bir tepegöz kendisini kovalıyor.

İşin ilginç yanı kendisi, bundan sonra hiç rüya gördüğünü hatırlamıyor. Altını çizelim; gördüğü rüyaları değil, direkt rüya gördüğünü hatırlamıyor.

Gelelim son rüyamıza:

"Bald men with pointed heads walk towards a little boy in city center while lots of ants swarm the floor and a lot of meteorites fall from the sky, photo realistic, horror, city environment"

Gökhan Ayar'ın rüyasında kendisinin üzerine doğru gelen kel, sivri kafalı ve yüzü olmayan insanlar bulunuyor. Bu sırada yerler karıncalarla dolu ve kendisi de gök taşı yağmurundan kaçmaya çalışıyor.

Yapay zekâ ile ilgili yapmamızı istediğiniz farklı içerik türleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.