Avengers Endgame’de Thanos’un Gizli Bir ‘Kötü’ Planı mı Var?

Avenger: Endgame filmine kısa bir süre kala, hayran teorilerinden daha ciddi bir sürprizbozan ile karşı karşıya olabiliriz.

Marvel sinematik evreninde ilk 10 yılın hikayesini bağlayacak olan Avengers: Endgame öncesi gelen bilgiler, filmin hayranları heyecanlandırmaya devam ediyor. Tartışma yaratan yeni bir paylaşım ise filmin konusu hakkında bir şeyleri ortaya çıkarmış olabilir.

Uyarı: Yazının buradan sonrasının Avengers: Endgame hakkında potansiyel sürprizbozan içerme ihtimali var.

Avengers: Infinity War’da Thanos’un en beğenilen özelliklerinden bir tanesi, karakterin kendi bakış açısından kötü olmamasıydı. Evrenin yarısını ve kendi evlatlık kızını öldüren bir karakter olsa da motivasyonları farklı olan Thanos, yaptığı her hareketi ‘daha büyük iyilik için’ yaptığına inanıyordu.

Arabalardan, oyuncaklardan ve çeşitli mecralardan gelen olası sürprizbozanlardan bir diğeri ise İngiliz sinema zinciri Vue Cinemas’dan geldi.

Zincirin internet sitesinde yer alan sinopsis, filme dair önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış olabilir. Sitede yer alan sinopsisin değişitirilmeden önceki hali şöyleydi:

“Dünyada olaylar kasvetli görünüyor. Sonsuzluk Taşları’nın gücü yaşayanların yarısını öldürdükten sonra, Thanos (Josh Brolin) evrenin hakimi unvanını alırken, Avengers’i yıkılmış şekilde bıraktı.”

Sitedeki güncellenen sinopsis ise şu şekilde:

“Dünyada olaylar kasvetli görünüyor. Sonsuzluk Taşları’nın gücü yaşayanların yarısını öldürdükten sonra, Thanos (Josh Brolin) Avengers’i yıkılmış şekilde bıraktı.”

Aradaki fark, Thanos’un evrenin yarısını öldürdükten sonra kendisini evrenin hakimi ilan ettiğini gösteren küçük bir detay olsa da dikkat çekici. Bu kısım daha sonra sinopsisten kaldırıldı.

Sitedeki sinopsise göre “Yarı-tanrı tiranlığını genişletecek - ta ki birisi onu durdurmayı başarana kadar.”

Vue film hakkında büyük bir sürprizbozan vermiş olabilir mi? Geçen hafta da yeni kostümler erkenden yayınlanmıştı. İlk paylaşım kaldırılmış olsa da internet tabii ki kostümlerin resimleriyle çoktan dolmuştu.

Öte yandan bu sinopsis, kendine çok güvenen ve aşırı adanmış bir çalışanın tahmini de olabilir.

Senaryoda bu kadar büyük bir sürpriz varsa, Marvel bu sürprizi film gösterime girmeden açık etmek istemeyecektir. Haliyle Vue’nin sinopsisinin doğru mu yanlış mı olduğu ancak film gösterime girdiğinde ortaya çıkacak.

Film, 26 Nisan 2019’da gösterime girecek.