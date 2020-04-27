Tüm zamanların en büyük gişe gelirini elde eden Avengers: Endgame’in rekoru, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle uzun bir süre kırılamayabilir.

Avengers serisinin son filmi olan Avengers: Endgame, Marvel filmleri arasında özel bir yere sahip durumda. Avengers hikayesinin farklı bir yere gelmesine neden olan film, aynı zamanda Marvel’ın en büyük gişe başarısını yakaladığı film durumunda.

22 Nisan 2019’da vizyona giren Avengers: Endgame, vizyonda kaldığı süre boyunca toplam 2.7 milyar dolar gişe geliri elde edilmesini sağladı. Endgame, bu gişe geliri ile tüm zamanların en iyi gişe gelirini elde eden James Cameron’ın Avatar’ını tahtından etmişti.

Koronavirüs salgını, Endgame’in rekorunun kırılmasını engelleyebilir

Dünyanın dört bir tarafına yayılan koronavirüs, sinema sektörünü de etkiledi. Birçok ülke, salgının yayılmasını durdurabilmek için sinema salonlarını kapattı. Bazı ülkelerde sinemalar hala açık olmakla beraber kapalı olan sinema salonları filmlerin gişe gelirlerinin düşmesine neden oluyor.

Koronavirüs salgını önlemlerinin önümüzdeki günlerde gevşetilmeye başlaması ile beraber sinemalar da yeniden açılabilir. Ancak sinemaların yeniden açılması, filmlerin kısa sürede yeniden eski gişe rakamlarına ulaşmasını sağlamayabilir.

Öncelikle alınan önlemler nedeniyle kapalı olan sinema salonlarının bir kısmı, salgın sürecinde kapalı olmanın mali yükünü kaldıramayarak batabilir. Diğer taraftan salgın önlemleri önümüzdeki dönemde gevşetilmeye başlansa dahi virüsün yeniden büyük salgın dalgalarına sebep olmaması için sosyal mesafe önlemlerinin 2021’de de devam ettirilebileceği konuşuluyor. Sosyal mesafe önlemleri, sinema salonlarının gösterim başına daha az bilet satmasına neden olabilir.

Azalan salon ve seyirci sayısı, filmlerin gişede elde ettiği gelirlerin de salgın öncesi döneme göre daha düşük olmasına neden olacaktır. Dolayısı ile potansiyeli çok yüksek olan filmler dahi gişede umduğunun altında hasılatlar elde edebilir.

Film şirketleri, düşen gişe gelirleri nedeniyle bir süre yüksek bütçeli filmlere yanaşmayabilir. Bu da Avengers:Endgame gibi görsel efektleri ile dikkat çeken, yüz milyonlarca dolara çekilen filmlerin bir süre sinema salonlarından uzak kalmasına neden olabilir.

Koronavirüs salgını sonrasında hayatımızda birçok şey eskisi gibi olmayacak ve eskisi gibi olmayacak şeyler arasında -en azından bir süre için- filmlerde yer alacak gibi görünüyor. Sinema sektörünün yaşayacağa büyük değişiklik, Avengers:Endgame’in bir süre daha tüm zamanların en büyük gişe geliri rekorunun kırılmasını engelleyecek.