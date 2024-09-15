Bir hayli çetin geçen II. Dünya Savaşı sırasında, çok sayıda hava taşıtı bu mücadelede yerini almıştır. Bunlardan birisi de çeşitli meziyetleriyle adından söz ettiren Avro Lancaster’dir.

İngilizlerin adından sıkça söz ettiren icadı Avro Lancaster, döneminin öne çıkan bombardıman uçaklarındandır.

Peki bu hava taşıtı, II. Dünya Savaşı’nda hangi yetenekleriyle katkı sağlamıştır?

Avro Lancaster, II. Dünya Savaşı’nda büyük bir rol oynayan ağır bombardıman uçağıdır.

İngilizlerin en başarılı uçaklarından biri olan Avro Lancaster, 1942 yılında hizmete girer ve genel olarak gece bombardıman görevlerinde kullanılır. Lancaster, Avro firması tarafından tasarlanan Avro Manchester uçağı temel alınarak tasarlanır.

Firma bu uçakları, iki motorlu orta seviye bir bombardıman uçağı yapmak ister ve uçağın hızlı olması için, Rolls-Royce Vulture motorlarından yararlanır. Ancak bu motorlar, bir süre sonra emniyetli bulunmaz ve uçaklar, aynı yıl hizmetten alınır.

Bunun üzerine daha geniş kanatlı ve 4 adet Rolls-Royce Merlin motorlu bir uçak tasarlanmasına karar verilir.

Bu motorlar, öncekine göre biraz daha güçsüzdür ancak daha emniyetlidir. Bu değişimden sonra ilk deneme uçuşları yapılır. Bu denemeler oldukça başarılı bulunur ve ardından üretilmekte olan tüm Avro Manchester uçaklar, Avro Lancaster’a dönüştürülür.

Ayrıca Avro Lancaster’lar, avcı uçaklarıyla kolaylıkla yarışabilmesi için 8 veya 10 adet makineli tüfekle donatılır. Bu modelin en önemli özelliği, yüksek bomba yükü kapasitesidir. Taşıyabildikleri bomba yükü, dönemindeki uçakların neredeyse 2 katıdır.

Öyle ki II. Dünya Savaşı’nda kullanılan en büyük bomba olan Grand Slam’i de bu uçaklar taşımıştır. Peki bu bomba ne kadar ağırlığında? derseniz, yaklaşık 9944 kg.

1942-1945 yılları arasında 156.000 operasyonda görev yapan Lancaster’lar, yaklaşık 608.000 bomba bırakmışlardır.

Sadece 35 adet Avro Lancaster, 100’den fazla göreve imza atmış ve bunlar arasından en uzun ömürlüsü 139 görev tamamlamıştır. Ayrıca Lancaster’ların en büyük başarası, Ruhr vadisine yapılan Chastise Operasyonudur.

Bu operasyonun amacı ise Almanların hidro elektronik santrallerini yıkmak ve Alman sanayisini sekteye uğratmaktır. Yine bu operasyonda Branes Wallis tarafından tasarlanan, varil şeklindeki bombalar kullanılmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndaki görevlerini fazlasıyla yerine getiren Avro Lancaster’lar, savaş sonrasında ise çeşitli ülkelere satılmış ve bir süre daha nakliye uçağı olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

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