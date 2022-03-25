Avrupa Birliği, bir süredir teknoloji devlerine yaptırım uygulayacak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Yapılan son açıklamalarla "Dijital Pazar Yasası" olarak isimlendirilen bu tasarı konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Bu anlaşma sayesinde Meta, Microsoft, Google ve Apple gibi şirketler katı kurallara tabi olacaklar.
Avrupa Parlamentosu'nda görüşülerek uzlaşmaya varılan yasa tasarısı, teknoloji devlerinin dijital platformlarda "canlarının istediği gibi at koşturmasını" engellemeye yönelik hususlar içeriyor. Yasayla birlikte gerek rekabeti engelleyen gerekse tüketiciyi mağdur eden şirketler hakkında küresel cirolarının yüzde 20'sine kadar para cezası kesilebilecek. Üstelik geçtiğimiz günlerde ABD'de konuşulduğu gibi Avrupa'da da satın alma limitleri uygulanacak. Yani dev şirketlerin parayı basıp rakiplerini satın alması da engellenecek.
Avrupa Birliği'nin Dijital Pazar Yasası'ndaki maddeler
- Piyasa değeri en az 75 milyar euro olan, yıllık cirosu 7,5 milyar euronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak isimlendirilecek ve "Dijital Pazar Yasası"na tabi olacaklar.
- Eşik bekçileri, özellikle de haksız rekabet uygulamaları kapsamında büyük bir titizlikle incelenecekler. Yapılan incelemeler sonucunda mevcut Avrupa Birliği yasalara uygun davranmayan şirketlerin bazı faaliyetleri durdurulabilecek.
- Eşik bekçilerinin yasalara aykırı davrandığı tespit edilirse, ilk etapta küresel cirolarının yüzde 10'luk kısmı kadar para cezası uygulanacak. İhlal devam eder ya da şirketin yapması gereken düzenleme yapılmaz ise uygulanacak para cezası, küresel cironun yüzde 20'si kadar olacak.
- Eşik bekçilerinden hiçbiri, kendi hizmetini rakiplerinin önünde tutamayacak. Kullanıcı, tüm benzer hizmetleri bir arada görüp, kendi tercihini yapabilecek.
- Farklı eşik bekçilerine ait mesajlaşma uygulamaları, birlikte çalışabilecek şekilde yeniden dizayn edilecek.
- Kullanıcılar, hizmet aldıkları markanın önceden yüklediği yazılım ve hizmetleri, istemeleri durumunda kaldırabilecekler. Teknoloji şirketi, bu noktada hiçbir kısıtlama uygulayamayacak.
- Eşik bekçileri, rakiplerini ortadan kaldırmak için satın alma yoluna gidemeyecekler.