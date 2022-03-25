Avrupa Birliği, yıllardır gündemde olan "Dijital Pazar Yasası" konusunda uzlaşmaya vardı. Yasaya göre Google ve Apple gibi teknoloji devleri, katı kurallara tabi olacaklar. Şirketlerin diledikleri gibi "at koşturmaları" engellenmiş olacak. Peki bu yasada hangi maddeler var?

Avrupa Birliği, bir süredir teknoloji devlerine yaptırım uygulayacak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Yapılan son açıklamalarla "Dijital Pazar Yasası" olarak isimlendirilen bu tasarı konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Bu anlaşma sayesinde Meta, Microsoft, Google ve Apple gibi şirketler katı kurallara tabi olacaklar.

Avrupa Parlamentosu'nda görüşülerek uzlaşmaya varılan yasa tasarısı, teknoloji devlerinin dijital platformlarda "canlarının istediği gibi at koşturmasını" engellemeye yönelik hususlar içeriyor. Yasayla birlikte gerek rekabeti engelleyen gerekse tüketiciyi mağdur eden şirketler hakkında küresel cirolarının yüzde 20'sine kadar para cezası kesilebilecek. Üstelik geçtiğimiz günlerde ABD'de konuşulduğu gibi Avrupa'da da satın alma limitleri uygulanacak. Yani dev şirketlerin parayı basıp rakiplerini satın alması da engellenecek.

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazar Yasası'ndaki maddeler