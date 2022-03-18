ABD'de teknoloji devlerinin küçük şirketleri satın almalarını kısıtlayacak bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu tasarıya göre Apple ve Google gibi şirketler, 5 milyar dolardan daha pahalı şirketleri satın alamayacaklar. Senatörlere göre bu tasarı ile ABD'deki tekelleşmenin önüne geçilecek.

Teknoloji dünyası her geçen gün biraz daha büyüyor ve bazı şirketler, açıkladıkları cirolarla ülke ekonomilerinden bile daha büyük olduklarını gözler önüne seriyorlar. Evet; Google, Apple ve Facebook gibi devlerden bahsediyoruz. Bazı kesimler, şirketlerin ülkelerden bile büyük olduklarını, ülkeleri yönetenlerin de artık bu dev şirketler olduğuna da inanıyorlar. Şimdiyse ABD'den çok dikkat çeken bir haber geldi. Hazırlanan bir yasa tasarısı, dev şirketlerin kafasına göre çalışmalarını engelleyecek gibi görünüyor.

Elizabeth Warren isimli senatör ile Mondaire Jones tarafından hazırlanan yeni bir yasa tasarısı, teknoloji şirketlerinin 5 milyar dolardan daha yüksek bedelle yapacakları satın almaları net bir şekilde yasaklıyor. Yasanın kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi durumunda örneğin Apple, kendi çıkarlarına aykırı olan ve değeri 5 milyar doları geçen nispeten küçük bir şirketi satın alamayacak.

"ABD ekonomisinden bağımsız davranıyorlar"

Yasa tasarısını hazırlayan Senatör Elizabeth Warren, neden böyle bir yasaya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Teknoloji şirketlerinin her gün biraz daha büyüdüklerinden ve bunun doğal bir sonucu olarak da küçük şirketleri piyasadan sildiklerini anlatan Warren, bunun rekabet kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Senatöre göre teknoloji devlerinin ulaştığı büyüklük, bu şirketlerin ABD ekonomisinden bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlamalarına yol açmış durumda. Söz konusu yasa ile bu durumun ortadan kalkacağına inanılıyor.

Eğer bu tasarı Kongre'de kabul edilir ve yasalaşırsa, ABD Federal Ticaret Komisyonu ile ABD Adalet Bakanlığı'na yeni yetkiler verilecek. Bu yetkiler sayesinde teknoloji şirketlerinin satın alım işlemleri bedellerle birlikte detaylı incelemelere bağlı olacak. Yetkililer, izin vermeme haklarıyla birlikte satın almaların hem tüketiciyi hem de satın alınan şirketin çalışanlarının bu durumdan nasıl etkileneceğini inceleyebilecekler. Bu noktada da tüketici veya çalışanları olumsuz etkileyen bir durum tespit edilirse, satın almanın iptal kararı yine gündeme gelecek. Elizabeth Warren tarafından yapılan açıklamaya göre bu yasa tasarısı, ABD'deki tekel oluşumların önünü kesecek...