Antalya'da Bir Ailedeki 4 Kişinin Ölmesinde 'Bitcoin' Detayı

Antalya'da önce ailesini sonra da kendisini öldüren Mustafa Gider'in halası, yeğeninin bu katliamı yapmasına Bitcoin'in sebep olduğunu söyledi.

Dün Antalya'da tam anlamıyla bir aile faciası yaşanmış, bir kişi önce ailesinden 3 kişiyi daha sonra da intihar ederek kendisini öldürmüştü. Ulusal haber kanallarından karşılaştığımız bu olayın ardında, katliamı yapan kişinin Bitcoin ile kötü bir geçmişinin olduğu belirtildi.

Halasının (Nimet Güler) söylediklerine göre Mustafa Gider isimli kişi, yeğeninin Bitcoin yüzünden büyük bir borç batağına girdiğini, sonrasında ise bunalıma girerek bu katliamı yapmış. Nimet Güler, konuyla ilgili olarak "Yeğenim Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Yeğenimi Bitcoin yaktı" ifadelerini kullandı.

Yeğeninin Bitcoin yüzünden epeyce borca girdiğini, sonrasında ise bulanıma girdiğini söyleyen Nimet Güler, "Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL'yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. Artık bunu fakirler oynamasın. Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey. Değilse o bunları yapacak bir çocuk değildi" şeklinde konuştu.

Bitcoin'den ve diğer tüm kripto para birimlerinden kazanç elde etmek, ciddi bilgi birikimi ve analiz gerektiriyor. Bu tarz üzücü olayların yaşanması ise insanların kendilerini kripto para birimlerinin popülaritesine kaptırarak kısa sürede kazanç sağlamasıyla bağlantılı gibi görünüyor. Bu sebeple tüm kripto para yatırımcılarına ve bu konuda girişimde bulunma aşamasında olanlara tavsiyemiz, kripto para dünyasıyla ilişkinizi mevcut ekonomik durumunuzu sarsmayacak düzeyde tutmanız yönünde.