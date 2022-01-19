Avrupa'da En çok Sigara Tüketen Ülkeler Açıklandı

Avrupa Birliği, Avrupa genelinde en çok ve en az sigara tüketen ülkeleri açıkladı. En çok sigara tüketen ülke Bulgaristan olurken, en az sigara tüketen ülke Norveç oldu.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa’da sigara içenlere dair 2019 yılında elde edilen verilerle yapılan araştırmalarda elde edilen son bilgileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre Avrupa’da en çok sigara içilen ülkeler Bulgaristan ve Türkiye oldu.

Buna karşılık en az sigara içilen ülkelerde ilk üçte İskandinav ülkeleri yer aldı. Bu üç ülkeyi sırasıyla İtalya, Fransa, Almanya ve Yunanistan takip etti.

Erkeklerin en çok sigara içtiği ülke Türkiye

Türkiye’de 2022 yılına girdiğimiz sırada uygulanan alkol ve sigaraya uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 oranında artırılmıştı. Ancak Eurostat’ın açıkladığı verilere göre sigaraya uygulanan bu zamların sigara kullananlar üzerinde pek de bir etkisi olmadı.

Elde edilen verilere göre Avrupa ülkeleri arasında en fazla sigara tüketilen ülke, AB ortalaması olan 18,4’ü geçerek yüzde 29 oranla Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı yüzde 27 ile Türkiye takip etti. Buna ek olarak Türkiye, erkeklerin en çok sigara içtiği Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya yerleşti.

En az sigara tüketilen ülke Norveç

En az sigara tüketen Avrupa ülkeleri ise, yazının başında da bahsettiğimiz üzere İskandinav ülkeleri oldu. Buna göre yüzde 6,4 oranla sigara tüketici oranı en düşük ülke İsveç olurken bunu yüzde 9,9 ile Finlandiya ve yüzde 10,2 ile Norveç takip etti.

Öte yandan sigara kullanıcılarının oranı İtalya’da yüzde 16,6, Fransa’da 17,8, Almanya’da 21,9 ve Yunanistan’da 23,6 olarak belirlendi.

Türkiye'nin yüzde 14,8'i günde 20'den fazla içiyor

Bu veriler dışında araştırma sayesinde kişilerin günde 20'den daha az ya da çok sigara içtiğine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Bu verilere göre günde 20’den fazla sigara tüketme oranına sahip ülke yüzde 15,8 ile Sırbistan olurken bunu Türkiye takip etti. Türkiye’de günlük olarak 20’den fazla içenlerin oranı yüzde 14,8 öne çıkarken; halkın yüzde 12,5’inin de günde 20’den daha az sigara içtiği ortaya çıktı.