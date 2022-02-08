Geçtiğimiz günlerde Meta'nın SEC raporunda sunduğu tehdit niteliğindeki açıklamalara Avrupa Birliği yetkililerinden yanıt geldi. Yetkililer, Facebook ve Instagram'sız bir Avrupa'nın da olabileceğini belirtti.

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, geçtiğimiz gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu raporda dünyada gündem oluşturan ifadelere yer verdi. Şirket, Avrupa Birliği’nde geçerli olan ve Avrupalı vatandaşların verilerini korumayı hedefleyen Schrems II kararına ilişkin şikâyetlerini dile getirdi ve yeni bir düzenleme olmazsa Avrupa Birliği’nden çekilebileceğine işaret etti.

Şirketin AB’den çekiliriz tehdidine cevapsa hiç gecikmeden bugün geldi. Avrupa Birliği’ne yönelik yapılan tehdit hakkında konuşan iki yetkili, bu tehditten hiç de etkilenmediklerini, hatta Meta’nın Instagram’ı ve Facebook’u Avrupa’dan çekmesinin iyi bile olabileceğini belirten açıklamalarda bulundu.

“Dijital devler, Avrupa kıtasının egemenliğini anlamalı”

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaptıkları açıklamada Avrupa’nın Facebook ve Instagram olmadan da gayet iyi durumda olacağını belirtti. Habeck, hacklendikten sonra 4 yıl boyunca Twitter ve Facebook kullanmadan yaşadığını, bu süreç boyunca hayatının muhteşem geçtiğini ifade etti.

Le Maire ise "Facebook olmadan hayatın çok güzel olduğunu ve Facebook olmadan çok iyi yaşayacağımızı söyleyebilirim. Dijital devler, Avrupa kıtasının direneceğini ve egemenliğini onaylayacağını anlamalı." ifadelerini kullandı. Öte yandan konu hakkında bir Meta sözcüsünden de yeni açıklama geldi.

Meta sözcüsü, CNBC’ye verdiği demeçte şirketin şu anda Avrupa pazarından çıkmak gibi bir isteğinin ya da planının olmadığını söyledi. Ayrıca Meta’nın benzer veri gizliliği tartışmalarını daha önceki raporlarda da dile getirdiğini ekledi. Fakat sözcü, Meta’nın ve diğer tüm ABD’li şirketlerin AB ve ABD arasındaki veri transferine bağlı olduğunu vurguladı. Meta, raporda bu vurguyu veri transferinin engellenmesi durumunda işlerin, finansal durumunun ve operasyonlarının kötü etkileneceğini söyleyerek vermişti.