Avustralya, Çin ve Rusya'ya Karşı Uzay Komutanlığı Kurdu

Avustralya hükümeti, ülkeyi uzaydaki tehditlere karşı koruyacak yeni bir birim kurdu. "Uzay Komutanlığı" olarak isimlendirilen bu birim, Çin ve Rusya'nın uzaydaki tehditleri nedeniyle hayata geçirildi. Peki Avustralya Uzay Komutanlığı ne işe yarayacak?

Orta Doğu ile Karadeniz'in kuzeyindeki gelişmeler dünyayı tedirgin etmeye devam ederken Güney Yarım Küre'deki kıta ülkesi Avustralya, dikkat çeken bir karara imza attı. Hükümet yetkilileri, ülkelerini uzayda korumak için yeni bir ajans kurdu. "Uzay Komutanlığı" olarak isimlendirilen bu birim, Avustralya'yı Rusya ve Çin'in uzaydaki tehditlerinden koruyacak...

Uzay Komutanlığı'nın başındaki isim olan Cath Roberts, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Avustralya'nın Pekin ve Moskova'nın uzaydaki faaliyetlerine karşı koyamaması ihtimali beni çok korkutuyor." diyen Roberts, ABD ile yakın temas halinde olduklarını ancak bu noktada kendilerine de çok iş düştüğünü, olası tehditlere karşı Avustralya'yı korumak zorunda olduklarını belirtti.

"Çin, Avustralya'nın ulusal yayın ağını yok edebilir"

Cath Roberts'a göre Çin'in uzaydaki varlığı, Avustralya'nın ulusal yayın ağını yok edebilecek kapasiteye sahip. Peki bu doğru mu? Aslına bakacak olursak ABD de benzer bir tavır içerisinde. ABD'li yetkililere göre hem Rusya hem de Çin, uzaydaki bir uyduyu yok etme kapasitesine sahip olan silahların denemelerini yapıyor. Rusya ve Çin ise bu konuda konuşmayı pek de istemiyor.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton da Uzay Komutanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu birimin şu aşamada küçük çaplı bir yapıya sahip olacağını ifade eden Dutton, önümüzdeki yıllarda Avustralya'nın "Uzay Gücü"nün kurulacağını belirtti. Gezegenimizde insan gibi yaşamaya izin vermeyen süper güçlerin uzaydaki rekabeti, önümüzdeki yıllarda iyiden iyiye kendini gösterecek gibi görünüyor...