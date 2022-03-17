Avrupa, Rusya ile Ortak Mars Görevini Askıya Aldı

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yeni gerçekleştirilen bir açıklamada, Rusya ile ortak Mars görevi ExoMars'ın askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna işgali ve yaklaşık üç haftadır devam eden savaşın yıkıcı etkileri hayatın pek çok alanında tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, şehirlerin bombalandığı, masum insanların hayatta kalsalar bile 'hayatlarından oldukları', ülkelerinden ve evlerinden kaçmak zorunda kaldıkları bu savaş, aynı zamanda neredeyse her sektörde yaptırım kararlarını da beraberinde getirdi.

Sektörlerin dünya devi şirketleri, bir bir Rusya'daki hizmetlerine son verdi, ülkedeki ofisler kapandı, ürün satışları durduruldu. Yani savaş bombalarla Ukrayna'daki hayatı durdururken, şirketlerin ve kurumların yaptırımlarıyla Rus halkı için de zorlu bir süreç başlamış oldu. Tabii ki tüm bu yaşananlardan bilim dünyası da olumsuz etkilendi.

Avrupa Uzay Ajansı, Rusya ile ortak Mars projesini askıya aldı

Daha önce NASA ve Roscosmos astronotlarının ve kozmonotlarının şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ortak çalışmalar yürütüyor olmaları gündeme gelmiş; hatta bir Rus medya kuruluşunun paylaştığı bir video gündem olmuş, tartışma yaratmıştı. Şimdi ise devam eden tartışmalar gölgesinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya ile ortaklaşa yürüttüğü ExoMars isimli Mars projesini askıya aldığını açıkladı.

ESA tarafından yapılan açıklamada “16-17 Mart tarihlerinde Paris'te toplanan ESA'nın Yönetici Konseyi, ExoMars konusunda Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan durumu değerlendirdi. Oybirliği ile 2022'de fırlatılacak ExoMars gezici görevinde Roscosmos ile devam eden işbirliğini yürütmenin mevcut imkansızlığı kabul edildi ve ESA Genel Direktörüne işbirliği faaliyetlerini alınan karar doğrultusunda askıya almak için uygun adımları atması talimatı verildi” ifadelerine yer verildi.

Mars ile ilgili atılan önemli adımlardan biri olan bu gezici göreve yönelik oluşan sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildiren açıklamad ayrıca “Roscosmos'un personelini Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan çekme kararının ardından, Soyuz tarafından başlatılması planlanan tüm görevler askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.

ExoMars programı ile iki uzay ajansı, Mars yüzeyinde su, yaşam izleri gibi astrobiyolojik veriler ile ilgili çalışacaktı. Bu açıklamalar sonrası görevin ne gibi süreçlerden geçeceği ve nasıl hayata geçirileceği şu an için net bir şekilde bilinmiyor.