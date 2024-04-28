Dünya'nın Bir Uydusunun Olma Sebebi Jüpiter Olabilir

Yeni bir çalışmaya göre, Büyük Gezegen Dengesizliği adı verilen bir olay Ay'ın oluşumuna neden olmuş olabilir.

Gezegenler her zaman bugün bildiğimiz yörüngelerinde değildi. Evrenin kadim zamanlarında gezegenler bir karmaşa içerisinde savrulurken Güneş Sistemi de dev bir kaosun içerisindeydi. Gaz devlerinin kaotik dansı, diğer gezegenlerin kaderini de etkiliyordu. Yeni bir araştırmaya göre Ay, o dönemde Jüpiter'in etkisi ile ortaya çıkmış olabilir.

Güneş Sistemi oluştuktan 60-100 milyon yıl kadar sonra gerçekleşen bu olaylar silsilesini inceleyen bilim insanları, bir meteoru o dönemlerde gaz devlerinin kütleçekiminden etkilenen bir göktaşına bağlamayı başardılar. Dahası, Ay'ın oluşumu da Jüpiter'in etkisiyle oluşmuş olabilir.

Ay'ın oluşumuna dair yeni tez

Bilim insanlarına göre o dönemde yörüngelerini bulmaya çalışan gaz devlerinin etkisinde kalan gezegenlerden biri de, aşağı yukarı Mars büyüklüğünde olan Theia adlı gezegendi. Araştırmacılara göre Theia'nın Dünya ile çarpışmasından geriye kalanlar Ay'ı oluşturdu.

Araştırmacılar, bu teorinin her soruya cevap vermediğinin farkındalar. Öte yandan bazı gök cisimlerinin neden bulundukları yerde bulunduklarını açıklayan başka bir teori de yok. Örneğin gezegenlerin bir gaz ve toz diski üzerinde oluşmalarına rağmen bazı asteroidlerin ve onları oluşturan materyallerin aslında neden bulundukları konumda oldukları bilinmiyor. Araştırmacılara göre kendi teorileri durumu açıklamaya oldukça yakın ancak 4,5 milyar yıl önce gerçekleşmiş bir olay için kesin konuşmanın da zor olduğunu belirtiyorlar.

Araştırma Science'da yayımlandı.