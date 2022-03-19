Herkes gidiyor, ay kalıyor; biz nereye gitsek her gece peşimizden geliyor! Ay gerçekten bizi takip ediyor mu? Etmiyorsa nasıl oluyor da ediyormuş gibi görünmeyi başarıyor?

Biz nereye, Ay oraya! Küçükken araba yolculuklarında Ay'ın bizi takip ediyor olabilme ihtimalini düşünüp heyecan duyardık. Şimdilerde bunun gerçek bir takip hadisesi olmadığını biliyoruz elbet; ancak etrafımızda ‘‘aydede’’nin bizleri takip ediyor olabileceğine hala inananlar olabilir. Öte yandan, takip etmediğini bilse dahi bu görüntüye neyin sebep olduğunu bilmeyenler de!

Arabayla seyir halindeyken ayı da kendi peşimizden sürüklüyormuşuz gibi hissederiz. Nereye gidersek gidelim, ne kadar yol alırsak alalım Ay hep gökyüzünde bizimledir. Ay bizi takip etmiyorsa, tam olarak ne yapıyor? Nasıl oluyor da nereye gitsek bizimle kalabiliyor? İşte yılların sorusunun bilimsel yanıtı…

Anahtar kelime: Uzaklık

Bu soruya verilecek en kısa ve basit cevap "Ay'ın uzaklığı" diyebiliriz. Evet, Ay; bizden çok uzakta olduğu için bizde bir takip hissiyatı yaratıyor. Yeryüzündeki diğer cisimlerin yakınlığı da bunun oluşumunu destekliyor.

Arabayla 100 fit (30.48m) ileri hareket ettiğimizde, hareket yönümüzle araba arasındaki göreceli açı aynıdır. Bu da Ay'ın aynı açısal boyutta ve konumda göründüğü anlamına gelir. Normalde, bu durum yakınımızdaki bir şey bizi takip ettiğinde oluşur.

Biraz da matematiksel işlem diyelim!

Şimdi, işlemlerle yukarıda anlatmaya çalıştığımız durumu kanıtlayalım. Arabamızı 70 mil (yaklaşık 31 m/s) sürüyoruz diyelim. Bu, 1 saniyede arabanın 31 metre ilerlemiş olacağı anlamına geliyor. Ay'a uzaklığımız ise, arabadan görüldüğü haliyle, 4x10⁸ metre. Bu uzaklıktan çıkarımımız, Ay ile açısal konumumuzun 4x10 üzeri -6 derece değişeceğine işaret ediyor ki bu da pek fazla sayılmaz. O halde arabaya göre, Ay aynı konumda kalır.

Peki ya yolumuzun üzerindeki ağaçlar?

Biz yolumuza devam ederken, 10 metre ötemizde bir ağaç olduğunu varsayalım. 1 saniyede mevcut açısal konum 72 derece değişecektir. Ağaçları hareket halindeymiş, Ay'ı ise durduğu yerde peşimizden geliyormuş gibi gösteren şey tam olarak budur.