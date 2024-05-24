Astronotlar, uzayda ekstra korunaklı kıyafetler giyiyorlar. Bu kıyafetleri giymeseler veya bir yırtık oluşursa olacaklar ise felaket senaryolarını aratmıyor!

Uzay boşluğunun sessiz ve sonsuz karanlığında astronotların en büyük destekçileri özel olarak tasarlanmış uzay kıyafetleri.

Bu kıyafetlerde oluşabilecek en küçük delik bile onları felaketten felakete sürükleyebilir. Peki tam olarak ne olur? Daha önce benzer bir test yapılmıştı!

Astronotlar neden özel kıyafetler giymek zorunda?

Uzayda atmosfer olmadığı için astronotların vücudunu koruyacak basınca ihtiyaçları var. Bu kıyafetler de onlara iç basınç sağlıyor. Ayrıca sıcaklık, uzayda hızla değişebildiğinden kıyafetlerle vücut ısılarını dengede tutabiliyorlar.

Tabii ki faydaları burada bitmiyor. Güneş’ten ve diğer kozmik kaynaklardan gelen zararlı radyasyondan ve “mikrometeorid” adı verilen, çok hızlıca hareket eden parçacıklardan korunmayı sağlıyor.

Peki uzaydayken bir astronotun kıyafeti delinirse ne olur?

Astronotun kıyafetinde açılan bir yırtık, basıncı hızla düşürür ve vücut sıvılarıyla kan çabucak buharlaşır. Bu da beraberinde bilinç kaybını getirir. Ancak olacak burada son bulmaz… Kıyafetin basıncı düştüğünden oksijen maskesi de işlevsiz kalır ve soluk almak imkânsız hâle gelir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, uzaydaki sıcaklık -270 dereceye kadar inip Güneş ışığında fırlama yapabilir. Kıyafeti yırtılan bir astronot, bu denli sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında hayatta kalması çok uzun sürmez.

Daha önce benzer bir test yapıldı.

1965'te bir test odasında vakuma maruz bırakılan Jim LeBlanc'ın söylediğine göre dilinizdeki nem kaynamaya başlayabilir. Giysisine sızıntı verilen LeBlanc'ın bilinci 14 saniye boyunca bilinci açık kalmıştı.

Aktardığına göre, hissettiği son şey dilinin üzerinde bir fokurdamaydı. Tabii odaya yeniden basınç verdiler ve güvenli bir şekilde hayata döndürüldü.

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