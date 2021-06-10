Epic Games ücretsiz oyunların ardından şimdi de ücretsiz Discord Nitro veriyor. 3 Aylık Discord Nitro üyeliğini ücretsiz almak için neler yapmanız gerektiğini sizler için sıraladık.

Özellikle oyuncuların kullandığı Discord, dünya çapında en popüler iletişim platformlarından birisi. Neredeyse her oyun ve oyuncu topluluğu hakkında sunuculara sahip olan Discord’un “Nitro” adını verdiği aylık ücretli sistemi kullanıcılara birçok avantaj sağlamakta.

Discord Nitro sayesinde Discord’un standart halinde olmayan özel ve farklı özelliklere ve geliştirmelere sahip olabilirsiniz. Şimdiyse Epic Games, yeni bir kampanya başlatarak kullanıcılara 3 aylık ücretsiz Discord Nitro veriyor.

Webtekno Discord sunucumuza katılmak isterseniz buraya tıklayarak aramıza katılabilirsiniz.

Epic Games’ten 3 aylık Discord Nitro fırsatı

Epic Games, bugün itibarıyla önümüzdeki 2 hafta için geçerli 3 aylık Discord Nitro üyeliğini ücretsiz veriyor. Discord Nitro, kullanıcılara sunuculara özel emojileri her yerde kullanma fırsatı, hareketli profiller, daha büyük boyutlarda dosya yükleme avantajı ve sunucu içinde yüksek kalitede yayın açabilme gibi özellikler sunuyor. Bunlara ek olarak her ay 2 adet sunucu takviyesi sayesinde sevdiğiniz ve desteklemek istediğiniz sunucuları “Discord Nitro” sayesinde destekleyebilirsiniz.

Epic Games’in 3 aylık Discord Nitro fırsatından yararlanmak için aktif bir Discord hesabına sahip olmanız ve bu hesapta daha önce Nitro kullanmamış olmanız gerekmekte. Eğer daha önce Discord Nitro kullandıysanız maalesef bu fırsattan yararlanamıyorsunuz ancak kodunuzu bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz.

3 aylık Discord Nitro Nasıl Alınır:

3 aylık Discord Nitro’yu hesabınızda aktifleştirmek için öncelikle burada bulunan bağlantıyı kullanarak ya da Epic Games başlatıcısından “Discord Nitro” diye arama yaparak 3 aylık ücretsiz pakete erişebilirsiniz. Ürünü sepetinize ekleyip ücretsiz satın alma işlemini tamamladıktan sonra hesabınızın kayıtlı olduğu e-posta adresine gelecek olan “Discord Nitro” e-postasında bulunan “Hemen Kullan” bağlantısına tıklayarak bilgisayarınızda açık olan Discord hesabınıza 3 aylık Nitro ekleyebilirsiniz. Bazı durumlarda güvenlik amaçlı tekrar giriş yapmanız istenebilir.

3 ayın sonunda aylık 9,99 dolar ödeyerek isterseniz Nitro aboneliğinizi devam ettirebilir ya da iptal edebilirsiniz.