Genshin Impact, Epic Store'da Ücretsiz İndirilebilir Oldu

miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact, 1.6 kodlu güncellemesiyle Epic Games'teki yerini aldı. Sahip olduğu çapraz platform desteği ile oyuncuları mest eden yapım, etkileyici kurgusu ile de milyonları peşinden sürüklüyor.

Anime tutkunlarının favori aksiyon rol yapma oyunlarından bir tanesi olan Genshin Impact, 1.6 kodlu sürüm güncellemesiyle birlikte Epic Store'da ücretsiz olarak yayınlandı. En çok da sahip olduğu çapraz platform desteği ile hem bilgisayarlarda hem konsollarda hem de mobil cihazlarda oynanabilen Genshin Impact, an itibarıyla Epic Games aracılığıyla oynanabiliyor.

miHoYo tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl yayınlanan oyun, milyonlarca oyunsever tarafından sevilerek oynanıyor. Geliştirici ekibin oyunun arkasında durup güncellemeler yayınlaması ise oyuna olan ilginin daima yüksek olmasını sağlıyor. Tevyat isimli kurgusal bir dünyada geçen oyundaki amacınız ise tam anlamıyla rol yapma mekaniklerinin tüm sınırlarını zorlamak.

Genshin Impact nasıl bir oyun?

Genshin Impact'in sistem gereksinimlerine baktığımızda, oyunu oynayabilmeniz için nispeten güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyduğunuzu görüyoruz. Bu bağlamda Intel Core i7 işlemci, 8 GB RAM, 30 GB depolama alanı, NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı gibi özellikler, oyunu rahatlıkla oynamanızı sağlıyor. Ancak bilgisayarınız bu sistem özelliklerine sahip değilse, açtığınız hesabınıza oyun konsolunuz ya da akıllı telefonunuz aracılığıyla ulaşabileceğinizi de unutmayın.

Bu arada, Epic Games bir yıldan daha uzun bir süre önce başlattığı ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Platform, bu etkinlik kapsamında her hafta çeşitli oyunları ücretsiz hale getiriyor. Ancak Genshin Impact'in bu etkinlikle bir ilgisinin olmadığını söyleyelim. Platform, saat 18:00'de bu haftanın ücretsiz oyununun hangisi olduğunu açıklayacak.

Eğer sizler de 1.6 kodlu güncellemesiyle Epic Games'te yayınlanan Genshin Impact'e sahip olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.