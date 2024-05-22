“Yazım Hatası Gördüm mü Affetmem!” Diyenlerin Bile Zorlanacağı Bu Testte 15’te 15 Yapmak İmkânsız!

19 dk okuma süresi
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Türkçemizin zengin bir dil yapısına sahip olması bazen yazımda kafa karışıklığına neden olabilir. “Ah bu ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıyordu?” diye siz de sürekli karıştırıyorsanız kendinizi deneme vakti geldi.

Öncesinde şu bilgiyi de verelim: Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar.

Ancak testi çözerken bazı kelimelere aldanmayın çünkü Türkçede “istisna” olan kurallar da var. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız?

“Vurmak, çarpmak” anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı hangisi?

  1. Darp etmek
  2. Darbetmek

Cevap

“Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse)” için kullanılan kelimenin yazımı hangisi?

  1. Hin oğlu hin
  2. Hinoğluhin

Cevap

“Yerleşim merkezlerini birbirine karadan bağlayan yol” kelimesinin karşılığı hangisinde doğru yazılmış?

  1. Kara yolu
  2. Karayolu

Cevap

“Barometre”nin diğer adı hangisinde doğru yazılmış?

barometre

  1. Basınçölçer
  2. Basınç ölçer

Cevap

“Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim” tanımında kullanılan kelime ise en sık karıştırılanlardan biri. Doğrusu hangisi?

dil bilgisi

  1. Dilbilgisi
  2. Dil bilgisi

Cevap

Kısaca “biyografi” de diyebileceğimiz kelimenin yazımı hangisinde doğru?

Türkçe testi

  1. Özgeçmiş
  2. Öz geçmiş

Cevap

“Her şeye aklı eren, zeki, akıllı” olarak tanımladığımız kimseler için kullandığımız söz, hangisinde doğru yazılmış?

ilber ortaylı

  1. Çok bilmiş
  2. Çokbilmiş

Cevap

“Yurt sınırları içinde olan” kelimesinin doğru yazımı hangisi? Kurumları da doğru yazmaya davet ettiğimiz bir kelime.

yurt içi nasıl yazılır

  1. Yurtiçi
  2. Yurt içi

Cevap

“Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan; fevkalade” tanımını karşılayan kelimenin doğru yazımı hangisi?

  1. Olağanüstü
  2. Olağan üstü

Cevap

“Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı” kelimesini yazmak için hangisinin doğru olduğunu biliyor musunuz?

ön söz

  1. Önsöz
  2. Ön söz

Cevap

Sona yaklaşıyoruz. “Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse” için hangi kelimeyi yazardınız?

ayrı yazılan kelimeler

  1. Baş yazar
  2. Başyazar

Cevap

“İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında "çok yaşa, teşekkür ederim" anlamlarında söylenen bir söz” var ki özellikle yazışmalarda sıklıkla yanlış yazılan. Doğrusu hangisi?

  1. Sağ ol
  2. Sağol

Cevap

“Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı” kelimesinin karşılığı maalesef ki hâlâ yanlış yazılıyor? Doğrusunu biliyor musunuz?

iş birliği

  1. İş birliği
  2. İşbirliği

Cevap

“Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler; meyvehoş” dediğimizde hangisini yazmanız gerekiyor?

birleşik yazılan kelimeler

  1. Kuruyemiş
  2. Kuru yemiş

Cevap

 Ve geldik son sorumuza. “Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki” desek hangisinin doğru olduğunu bilen kaç kişi çıkar?

yazım kuralları

  1. Ada çayı
  2. Adaçayı

Cevap

Kaçta kaç yaptınız? Yorumlara bekliyoruz.

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