Öncesinde şu bilgiyi de verelim: Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar.
Ancak testi çözerken bazı kelimelere aldanmayın çünkü Türkçede “istisna” olan kurallar da var. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız?
“Vurmak, çarpmak” anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı hangisi?
- Darp etmek
- Darbetmek
Cevap
“Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse)” için kullanılan kelimenin yazımı hangisi?
- Hin oğlu hin
- Hinoğluhin
Cevap
“Yerleşim merkezlerini birbirine karadan bağlayan yol” kelimesinin karşılığı hangisinde doğru yazılmış?
- Kara yolu
- Karayolu
Cevap
“Barometre”nin diğer adı hangisinde doğru yazılmış?
- Basınçölçer
- Basınç ölçer
Cevap
“Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim” tanımında kullanılan kelime ise en sık karıştırılanlardan biri. Doğrusu hangisi?
- Dilbilgisi
- Dil bilgisi
Cevap
Kısaca “biyografi” de diyebileceğimiz kelimenin yazımı hangisinde doğru?
- Özgeçmiş
- Öz geçmiş
Cevap
“Her şeye aklı eren, zeki, akıllı” olarak tanımladığımız kimseler için kullandığımız söz, hangisinde doğru yazılmış?
- Çok bilmiş
- Çokbilmiş
Cevap
“Yurt sınırları içinde olan” kelimesinin doğru yazımı hangisi? Kurumları da doğru yazmaya davet ettiğimiz bir kelime.
- Yurtiçi
- Yurt içi
Cevap
“Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan; fevkalade” tanımını karşılayan kelimenin doğru yazımı hangisi?
- Olağanüstü
- Olağan üstü
Cevap
“Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı” kelimesini yazmak için hangisinin doğru olduğunu biliyor musunuz?
- Önsöz
- Ön söz
Cevap
Sona yaklaşıyoruz. “Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse” için hangi kelimeyi yazardınız?
- Baş yazar
- Başyazar
Cevap
“İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında "çok yaşa, teşekkür ederim" anlamlarında söylenen bir söz” var ki özellikle yazışmalarda sıklıkla yanlış yazılan. Doğrusu hangisi?
- Sağ ol
- Sağol
Cevap
“Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı” kelimesinin karşılığı maalesef ki hâlâ yanlış yazılıyor? Doğrusunu biliyor musunuz?
- İş birliği
- İşbirliği
Cevap
“Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler; meyvehoş” dediğimizde hangisini yazmanız gerekiyor?
- Kuruyemiş
- Kuru yemiş
Cevap
Ve geldik son sorumuza. “Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki” desek hangisinin doğru olduğunu bilen kaç kişi çıkar?
- Ada çayı
- Adaçayı
Cevap
Kaçta kaç yaptınız? Yorumlara bekliyoruz.
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