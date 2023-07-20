Türk Dil Kurumu Çalışanlarının Bile Full Çekemeyeceği Bu İmla Testinde Kaçta Kaç Yapabilirsin?

20 dk okuma süresi
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Ne Türkçe öğretmenleri ne de TDK çalışanları bu testteki soruların tamamını doğru yanıtlayabiliyor.

Türkçe sorularında full çekenler bile bu testte epey zorlanacak! Doğru yazdığınızı sandığınız kelimeleri aslında yıllardır yanlış yazdığınızı fark edince moraliniz bir miktar bozulabilir.

Çözerken hem eğlenmeye hem de şaşırmaya hazırsanız sizi hemen testi çözmeye buyur edelim:

1. Basit bir soruyla başlayalım.

nasıl yazılır

DOĞRUSU

2. Bunu hâlâ doğru yazamayan çok kişi var.

yeğen yiğen

DOĞRUSU

3. Bu kelimeyi yanlış yazan kişilerden soğumak çok kolay.

imla

DOĞRUSU

4. Söylemesi de zor yazması da.

yazım kuralları

DOĞRUSU

5. Burası keskin bir viraj.

türkçe imla

DOĞRUSU

6. Ayrı mı, bitişik mi?

nasıl yazılır

DOĞRUSU

7. Dolması meşhurdur.

imla kuralları

DOĞRUSU

8. En sık yapılan hatalardan biri.

türkçe soruları

DOĞRUSU

9. İlkokul bilgisi ama yanlış yazan yazana.

yazım kuralları

DOĞRUSU

10. Nasıl yazıldığı pek umursanmayanlardan.

imla soruları

DOĞRUSU

11. Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türü.

türkçe test

DOĞRUSU

12. Kolay bir soruyla devam edelim.

türkçe testleri

DOĞRUSU

13. "Ayrı mı, bitişik mi?" diye düşündüren bir diğer soru.

DOĞRUSU

DOĞRUSU

14. Full çekememenize neden olabilecek bir soru.

DOĞRUSU

DOĞRUSU

15. "Havada çark gibi dönerek atılan takla" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

DOĞRUSU

DOĞRUSU

16. Bunu doğru bilemeyen editörlerimizle yollarımızı ayırdık.

tdk

DOĞRUSU

17. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek.

DOĞRUSU

DOĞRUSU

18. Sık kullanılmasına rağmen kolay kolay doğru yazılmıyor.

sağ ol sağol

DOĞRUSU

19. Göründüğü kadar basit bir soru değil.

yazılışı

DOĞRUSU

20. Kafa karıştırıcı bir soruyla testi tamamlayalım. Hangisi doğru yazılmıştır?

tdk

DOĞRUSU
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Türkçe Sözlük Güncellendi: TDK, Bazı Kelimelerin Yazımını Değiştirdi!

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