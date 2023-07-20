Türkçe sorularında full çekenler bile bu testte epey zorlanacak! Doğru yazdığınızı sandığınız kelimeleri aslında yıllardır yanlış yazdığınızı fark edince moraliniz bir miktar bozulabilir.
Çözerken hem eğlenmeye hem de şaşırmaya hazırsanız sizi hemen testi çözmeye buyur edelim:
1. Basit bir soruyla başlayalım.
DOĞRUSU
2. Bunu hâlâ doğru yazamayan çok kişi var.
DOĞRUSU
3. Bu kelimeyi yanlış yazan kişilerden soğumak çok kolay.
DOĞRUSU
4. Söylemesi de zor yazması da.
DOĞRUSU
5. Burası keskin bir viraj.
DOĞRUSU
6. Ayrı mı, bitişik mi?
DOĞRUSU
7. Dolması meşhurdur.
DOĞRUSU
8. En sık yapılan hatalardan biri.
DOĞRUSU
9. İlkokul bilgisi ama yanlış yazan yazana.
DOĞRUSU
10. Nasıl yazıldığı pek umursanmayanlardan.
DOĞRUSU
11. Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türü.
DOĞRUSU
12. Kolay bir soruyla devam edelim.
DOĞRUSU
13. "Ayrı mı, bitişik mi?" diye düşündüren bir diğer soru.
DOĞRUSU
14. Full çekememenize neden olabilecek bir soru.
DOĞRUSU
15. "Havada çark gibi dönerek atılan takla" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?
DOĞRUSU
16. Bunu doğru bilemeyen editörlerimizle yollarımızı ayırdık.
DOĞRUSU
17. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek.
DOĞRUSU
18. Sık kullanılmasına rağmen kolay kolay doğru yazılmıyor.
DOĞRUSU
19. Göründüğü kadar basit bir soru değil.
DOĞRUSU
20. Kafa karıştırıcı bir soruyla testi tamamlayalım. Hangisi doğru yazılmıştır?
DOĞRUSU