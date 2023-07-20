Ne Türkçe öğretmenleri ne de TDK çalışanları bu testteki soruların tamamını doğru yanıtlayabiliyor.

Türkçe sorularında full çekenler bile bu testte epey zorlanacak! Doğru yazdığınızı sandığınız kelimeleri aslında yıllardır yanlış yazdığınızı fark edince moraliniz bir miktar bozulabilir. Çözerken hem eğlenmeye hem de şaşırmaya hazırsanız sizi hemen testi çözmeye buyur edelim: 1. Basit bir soruyla başlayalım. DOĞRUSU 2. Bunu hâlâ doğru yazamayan çok kişi var. DOĞRUSU 3. Bu kelimeyi yanlış yazan kişilerden soğumak çok kolay. DOĞRUSU 4. Söylemesi de zor yazması da. DOĞRUSU 5. Burası keskin bir viraj. DOĞRUSU 6. Ayrı mı, bitişik mi? DOĞRUSU 7. Dolması meşhurdur. DOĞRUSU 8. En sık yapılan hatalardan biri. DOĞRUSU 9. İlkokul bilgisi ama yanlış yazan yazana. DOĞRUSU 10. Nasıl yazıldığı pek umursanmayanlardan. DOĞRUSU 11. Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türü. DOĞRUSU 12. Kolay bir soruyla devam edelim. DOĞRUSU 13. "Ayrı mı, bitişik mi?" diye düşündüren bir diğer soru. DOĞRUSU 14. Full çekememenize neden olabilecek bir soru. DOĞRUSU 15. "Havada çark gibi dönerek atılan takla" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? DOĞRUSU 16. Bunu doğru bilemeyen editörlerimizle yollarımızı ayırdık. DOĞRUSU 17. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek. DOĞRUSU 18. Sık kullanılmasına rağmen kolay kolay doğru yazılmıyor. DOĞRUSU 19. Göründüğü kadar basit bir soru değil. DOĞRUSU 20. Kafa karıştırıcı bir soruyla testi tamamlayalım. Hangisi doğru yazılmıştır? DOĞRUSU İLGİLİ HABER Türkçe Sözlük Güncellendi: TDK, Bazı Kelimelerin Yazımını Değiştirdi! Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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