Türkçe Öğretmenlerinin Bile Full Çekemeyeceği Bu İmla Testinde Kaçta Kaç Yapabileceksin? (Bölüm 2)

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Şaka değil, gerçekten de Türkçe öğretmenleri bile bu testte full çekemiyor. Birkaç Türkçe öğretmeni üzerinde denendi, onaylandı.

Yazım hatalarına hakim olduğunu düşünenleri böyle alalım, bu testten sonra aslında imla konusunda o kadar da iyi olmadığınızı anlayacaksınız.

Bu denli zor olan bu imla testinde bakalım siz kaçta kaç yapabileceksiniz?

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Testin ilk bölümünü çözmeyenleri böyle alalım:
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1. Daha ilk sorudan elenmemeye dikkat!

imla testi

DOĞRUSU

2. Tur şirketlerinin reklamlarında dahi bu hataya bolca rastlanır.

imla

DOĞRUSU

3. Ayrı mı, bitişik mi?

imla testleri

DOĞRUSU

4. Okulda aldığımız belgeleri hatırlayın.

test

DOĞRUSU

5. Bağlaç olan "ile" burada nasıl yazılıyordu?

türkçe sorusu

DOĞRUSU

6. İnsanlık buna çok şey borçlu

yazılış şekli

DOĞRUSU

7. Kolay bir soruyla devam edelim.

imla türkçe

DOĞRUSU

8. En sık yapılan hatalardan biri.

imla kuralları

DOĞRUSU

9. İzan neydi, nizam neydi?

göz var

DOĞRUSU

10. Bunu hâlâ doğru yazamayanlar var maalesef.

espri espiri

DOĞRUSU

11. Nasıl yazıldığı pek umursanmayanlardan.

imla yazım

DOĞRUSU

12. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek.

yazılışı

DOĞRUSU

13. Yine bir "p" ve "b" karmaşası.

tespih tesbih

DOĞRUSU

14. Kesme işareti olmalı mı, olmamalı mı?

üniversitesi nasıl yazılır

DOĞRUSU

15. Göründüğü kadar basit bir soru değil.

hukuku mu hukuğu mu

DOĞRUSU

16. "Aldırmamak" anlamında kullandığımız:

boşver boş ver

DOĞRUSU

17. Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı.

ud mu ut mu

DOĞRUSU

18. Çok basit bir soru!

yazım hataları

DOĞRUSU

19. Bunu doğru bilemeyen editörlerimizle yollarımızı ayırdık.

nasıl yazılır

DOĞRUSU

20. Doğrusunu bilenleri bile şüpheye düşüren şıklar.

imla soruları

DOĞRUSU
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