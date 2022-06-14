Şaka değil, gerçekten de Türkçe öğretmenleri bile bu testte full çekemiyor. Birkaç Türkçe öğretmeni üzerinde denendi, onaylandı.

Yazım hatalarına hakim olduğunu düşünenleri böyle alalım, bu testten sonra aslında imla konusunda o kadar da iyi olmadığınızı anlayacaksınız.

Bu denli zor olan bu imla testinde bakalım siz kaçta kaç yapabileceksiniz?

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Testin ilk bölümünü çözmeyenleri böyle alalım:

1. Daha ilk sorudan elenmemeye dikkat!

DOĞRUSU

2. Tur şirketlerinin reklamlarında dahi bu hataya bolca rastlanır.

DOĞRUSU

3. Ayrı mı, bitişik mi?

DOĞRUSU

4. Okulda aldığımız belgeleri hatırlayın.

DOĞRUSU

5. Bağlaç olan "ile" burada nasıl yazılıyordu?

DOĞRUSU

6. İnsanlık buna çok şey borçlu

DOĞRUSU

7. Kolay bir soruyla devam edelim.

DOĞRUSU

8. En sık yapılan hatalardan biri.

DOĞRUSU

9. İzan neydi, nizam neydi?

DOĞRUSU

10. Bunu hâlâ doğru yazamayanlar var maalesef.

DOĞRUSU

11. Nasıl yazıldığı pek umursanmayanlardan.

DOĞRUSU

12. Doğrusunu bilenler bile çelişkiye düşecek.

DOĞRUSU

13. Yine bir "p" ve "b" karmaşası.

DOĞRUSU

14. Kesme işareti olmalı mı, olmamalı mı?

DOĞRUSU

15. Göründüğü kadar basit bir soru değil.

DOĞRUSU

16. "Aldırmamak" anlamında kullandığımız:

DOĞRUSU

17. Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı.

DOĞRUSU

18. Çok basit bir soru!

DOĞRUSU

19. Bunu doğru bilemeyen editörlerimizle yollarımızı ayırdık.

DOĞRUSU

20. Doğrusunu bilenleri bile şüpheye düşüren şıklar.