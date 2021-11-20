Türk Müziğinin Efsanesi Aysel Gürel'i Tanıyalım

Türk müziğinde söz yazarlığı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Aysel Gürel'i yakından tanıyacağız. Ünzile'den Firuze'ye efsane şarkıların söz yazarı Aysel Gürel kimmiş, nasıl bir hayatı olmuş gelin bu kadını yakından tanıyalım.

Şarkıcı, oyuncu, söz yazarı, yönetmen ve daha nicesi olabilirsiniz, ancak sanatçı olmak çok farklı bir olay. Bir insanın şarkıcı olması onun sanatçı olduğunu göstermez. Özellikle son yıllarda çıkan şarkılar ve bu şarkıları söyleyen kişiler bu cümlenin ne kadar doğru olduğunu ispatlıyor. Bugün sizlerle Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olan Aysel Gürel'i daha yakından tanıyacağız.

Özellikle şarkı sözü yazarlığında sunduğu şeylerle Türk müzik tarihini kökünden değiştirip unutulmaz izler bırakan Aysel Gürel'i genç arkadaşlarımız belki de hatırlamayacaktır bile. 2008 yılında hayata gözlerini yuman bu özel insan bizlere öylesine güzel şeyler bıraktı ki adını bilmeseniz bile onun sözlerini daha önce defalarca kez duymuşsunuzdur. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer gibi şarkıcılar için söz yazan efsane söz yazarı Gürel, aynı zamanda Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncusu Müjde Ar ve Mehtap Ar'ın da annesi.

Aysel Gürel'in hayatını, yazdığı şarkılarla birlikte harmanlayıp anlatmadan önce günümüzde dahi unutulmayan bazı şarkılarından bahsedelim. Bu şarkılar arasında Firuze, Sevda, Ünzile gibi ölümsüz parçalar yer alıyor.

Türk müziğinin dahi kadını: Kimdir bu Aysel Gürel?

Türk müziğine yön veren sayılı isimlerden biri olan Aysel Gürel, 7 Şubat 1929'da İstanbul'da gözlerini açtı. Ebe Kamile Kezban hanım ve hakim Ali Rıza Bey'in kızı olan Gürel, babasının tayini nedeniyle ilk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da tamamladı. Erenköy Kız Lisesi macerasının ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazanan Gürel, buradan da edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu.

Klasik müzik dinleyip kitap okuyan modern mi modern bir ailede büyüyen genç kız, yaşadığı ve gördüğü olaylar neticesinde Türkiye'nin en büyük kadın hakları savunucularından biri olacaktı. Hatta yıllar sonra her dinlediğimde tüylerimi diken diken eden Ünzile şarkısına ithafen "Muazzam bir kütüphanede emeklemeye başladım ben. Ancak kitaplarda anlatılan şeylerle mahallede anlatılanların birbirine benzemediğini gördüm. Ünzile odur işte. Köyün son çitine gitmeye korkar, çünkü dünyanın orada bittiğine inanır." cümlelerini kurmuştur.

Deli rolü yapan bir dahi

2021'i yaşadığımız bugünlerde dahi kadınlara yapılan acımasızca şeyleri görmeye devam ediyoruz. Bu acımasız şeyler dışında maalesef ki hala kadınlar erkeklere göre daha fazla yargılanıyor. İşte bunu yıllar önce fark eden Aysel Gürel, televizyon programlarında renkli kişiliği ile öne çıkıyordu. Herkes ona Deli Aysel diyordu, ancak o deli değildi. Sadece yapmak istediği her şeyi özgürce yapıp söylemek için "deli olmayı" seçmişti. Deli rolü yaparak hepimizin içine işleyen bu efsane kadın, hayatının son anına kadar müzikle iç içe olan bir isimdi.

Aysel Gürel, deli olmaya karar vermesiyle ilgili bir röportajında "33 bin nüfuslu bir vilayette büyüdük. Çocukluk yıllarında bulunduğum yerde kocakarı kültürü vardı. Bütün şehri sarar bu kültür. Yeni yetişen genç kızlar ve erkekler hakkında türlü hikayeler uydurulur. Fotoğrafçının kızı hastaneye kaldırılır, apandisti alınır. O kocakarı kültürü destan yazar: Kız hamile kalmış, aldırmış. Ben çok okuduğum için bundan nasıl kurtulurum diye düşündüm. Deli rolü yaparsam kurtulurum dedim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Evliliği ve çocuklarıyla ilişkisi

Aysel Gürel, hayatı doruklarda yaşayan insanlardan biriydi. Üniversitede tanıştığı gazeteci Vedat Akın ile evlenen Gürel, evlilik teklifini de son derece garip bir şekilde kendisi etmişti. Gürel, bu teklif için sonrasında "Sanırım yaşıtlarımın evlenip çocuk sahibi olmasından etkilenerek, üreme vaktimin geldiğini düşünmüştüm." açıklamasını yapmıştı. Bu evlilikten Müjde ve Mehtap isminde iki çocuğu olan Gürel, iki çocuğunu da eğitmek için büyük mücadele verdi.

Aysel Gürel'in evliliği, henüz ikinci kızına hamileyken bitmişti. Yani deli olmayı seçen bu kadın 2 kız çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalmıştı. Vedat Akın'ın kendisini aldattığını öğrenen Gürel, evliliği kesin bir şekilde bitirmişti.

Evliliğinin bitmesinin ardından maddi yönden çok zorluk yaşamaya başlayan Gürel, iki kızına yiyecek ekmek vermeye bile zorlandığı bir sürece girmiş, ancak eğitimlerine her zaman özen göstermişti.

70'lerde müzik efsanesi doğuyor

Aysel Gürel oyunculuk deneyimi de olan bir isim, ancak onun en başarılı olduğu nokta söz yazarlığıydı. Uzun süre bu yeteneğini içinde saklayan Gürel, 1973'te Deli Balım şarkısıyla ses getirmeye başlamıştı. Gürel'in en büyük çıkışısı ise 1977'de karşımıza çıkan ve hala dillerden düşmeyen "Ateş Böceği" şarkısıyla oldu. Bu şarkılar Aysel Gürel'in adının yavaş yavaş duyulmasını da sağlamıştı. Elbette en büyük çıkış dönemi daha gelmemişti.

80'ler bir başka: Sezen Aksu, Nükhet Duru ve daha fazlası…

Ah o 80'li yıllar. Şarkıların gerçekten anlamlı çıktığı o özel dönemler. Aysel Gürel ve çevresinin aktif olduğu dönemler. Aşka inanmıyor olmasına rağmen Türkiye'nin en aşk dolu şarkılarını yazan bu özel kadın, hayatı boyunca 20 binden fazla şarkı yazmıştı.

70'li yıllarda şarkı sözleri yazmaya başlayıp birkaç başarılı şarkıyı bizlere sunmayı başaran Aysel Gürel, 80'li yıllara gelindiğinde adeta gaza bastı. Sezen Aksu başta olmak üzere pek çok isimle çalışan Gürel, bu dönemde günümüzde dahi herkesin hafızasına kazınmış sayısız eser sunmayı başardı.

Şarkılarla Aysel

Aysel Gürel'i tanıdığımıza göre şimdi sıra bu eşsiz kadının bizlere sunduğu efsane şarkıları tanımaya geldi. Şarkılarını çevresindeki olaylardan etkilenerek yazan Gürel, "Firuze" şarkısıyla kızına dünya üzerindeki en özel hediyelerden birini verdi. Aysel Gürel, Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar için, Sezen Aksu ve daha sonrasında sayısız ismin seslendirdiği Firuze şarkısını yazmıştı.

Her türden sayısız şarkı yazan Aysel Gürel'in efsane şarkıları arasından bile sıyrılan bir şarkısı var. Evet, Ünzile'den bahsediyoruz. Aysel Gürel'in yazıp Sezen Aksu'nun seslendirdiği bu özel şarkı, Gürel'in Anadolu turnesindeyken bir köyde mola verdiğinde karşılaştığı Ünzile isimli bir kız çocuğuna yazılıyor. Ailesi tarafından görücü usulüyle henüz 8 yaşındayken evlendirilen kız çocuğu olduğunuzu hayal edin. Üstelik Gürel'in kaleminden çıktığı gibi sadece birkaç koyun karşılığında evlendirilmiştir.

8'inde evlendirilip 12 yaşında anne olan Ünzile'nin hayatından etkilenip bu efsane şarkıyı yazan Gürel, kadın ve çocuk istismarı üzerine yazılmış en çarpıcı şarkılardan birini karşımıza sunmuştu. Hayatı boyunca kadınlara yapılan haksızlıkların karşısında duran "deli" Aysel, keşke yaşanmasaydı da hiç dinlemeseydik dediğimiz Ünzile'yi bizlere kazandırdı.

Yalnızca Sitem, Sevda, Yeniden Sev, Sevdanın Son Vuruşu, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam ve daha pek çok aşk şarkıları yazan bu özel kadın, Ünzile'de olduğu gibi farklı konular odaklanılmış şarkılar da yazdı. Bunlardan biri de yine Sezen Aksu'nun yorumuyla efsaneleşen Son Bakış şarkısıydı. Henüz 17 yaşındayken idam edilen Erdal Eren'in Savaş Ay tarafından çekilen bir fotoğrafı üzerine yazılan Son Bakış şarkısı, Aysel Gürel'i özel kılan şarkılar arasında yer alıyor.

Aysel Gürel ve Nükhet Duru ilişkisi

Türkiye; Aysel Gürel, Sezen Aksu, Onno Tunç üçlüsüne sahip olduğu için çok şanslı, ancak Gürel sadece Aksu ile çalışmadı. Sayısız isim için şarkılar yazan Gürel, Nükhet Duru için de Sevda gibi bir şarkı yazmıştı. Sevda'yı yazdırmak için Gürel'i eve hapseden Duru, bu efsane şarkının çıkışıyla ilgili bir röportajda şu sözleri söylemiştir:

"Tam şahsına münhasır kelimesinin tam karşılığıydı Aysel. Benim 'Sevda' şarkımın sözlerini yazdı. Fakat o dönemler Aysel'i zaptedemiyor hiçkimse. Atilla besteyi yapmış, bekliyoruz Aysel söz yazsın diye. Sezen'i aradım ne yapayım diye. Sezen dedi ki 'Al eve kapat, her yeri de kilitle, o zaman mecbur kalır yazar, yoksa mümkün değil yazmaz, ben eve kapatıyorum' dedi. Ben de Aysel'i eve çağırdım. Sohbet etsinler diye de anneciğimi de getirdim."

"İkisi bir muhabbete daldılar, birbirlerini bir sevdiler, sözler yazılmıyor. Bunlar fal bakıyorlar, şakalar yapıyorlar. Aysel, diyorum 'Atilla, sözleri bekliyor, Sevda'yı yazalım artık' Anneme de 'Aysel'i yalnız bırak, öğle uykusuna yat, Atilla sözleri bekliyor' dedim. Aysel bana döndü ve 'proje değişti şekerim' deyip anneceğime başka bir şarkı yazdı. 'Güzelsin Güzel'i yazdı." Daha sonrasına Nükhet Duru'nun zorlamasıyla bir çırpıda Sevda'yı da yazan Gürel, müzik dünyasına bir efsane şarkı daha kazandırmıştı.

Aysel Gürel'in ölümü ve bitmeyen şarkılar

Hayatına sayısız şarkı sığdıran Aysel Gürel, tarihler 17 Şubat 2008'i gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu. Akciğer kanserine yakalanan Gürel, hasta yatağında bile 30'a yakın şarkı sözü yazmıştı. Aysel Gürel'in vefatının ardından evinden çuvallarla şarkı sözü topladıklarını söyleyen Müjde Ar, bir röportajda eve kiracıların çıkmasının ardından kiracıların bir kağıt parçası bulup bunu Tarkan'a gönderdiklerini ve ortaya "Sevdanın Son Vuruşu" gibi hit bir parça çıktığını söyledi. Aysel Gürel, bu şarkıyla ölümünden 3 yıl sonra 2011 En İyi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Şarkı Sözü" ödülünü kazanır. Ödülü Müjde Ar, annesinin kılığına girerek aldı.

Efsaneler unutulur mu?

Kendisini 2008'de kaybettiğimiz Aysel Gürel, Türk müzik sektörünün efsanesi olmuştu. 80'li yıllara damgasını vurduktan sonra 90'lı yıllara Sezen Aksu'nun Gülümse 1991 albümündeki "Hadi Bakalım" şarkısıyla giriş yapan Gürel, 90'ların pop şarkılarındaki değişimin de öncülerinden olmuştur.

Bu içeriğimizde Aysel Gürel'i daha iyi tanıyıp sürekli dinlediğimiz şarkıların arkasında olan efsaneyi öğrendik. Aysel Gürel gibi Türk müzik sektöründe iz bırakmış pek çok isim bulunuyor. Daha yakından tanımak istediğiniz isimleri yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.