Sıkı bir sinefilseniz ve film listelerinde hep izlediğiniz yapımlara yer veriliyorsa bu liste tam da size göre. Bugün sizlere kaliteli olmalarına rağmen kıyıda köşede kalıp gözünüzden kaçma potansiyeli olan filmleri listeliyoruz.

Fight Club, Matrix, LOTR gibi bilindik filmlere bu listede yer yok, bu 15 öneri arasından en az 10 tanesini izlemediğinize bahse varız. 1957'den 2008 yılına kadar geniş bir skalada herkesin bilmediği özel filmlerden oluşan öneriler; dramdan komediye, romantikten gerilime kadar pek çok türde seçenek sunuyor.

Üstelik Sharon Stone, Winona Ryder, Gary Oldman, Kurt Russell gibi ünlü oyuncuları da bu yapımlarda görmek mümkün. Aynı zamanda daha önce hiç görmediğiniz oyuncuların başrolde olduğu filmler dahi beğeninizi kazanacak.

Sıkılmadan izleyeceğiniz az bilinen filmler:

Yaşamak İçin / Alive (1993)

Tuzak / Breakdown (1997)

İnsanlık Yolu / With Honors (1994)

İlk Canilik / Murder in the First (1995)

Zeka Pırıltısı / Flash of Genius (2008)

Hayatın İçinden / The Station Agent (2003)

Dünyada Bir Gece / Night on Earth (1991)

Sevgili Frankie / Dear Frankie (2004)

Üşütük Popolar / Cool Runnings (1993)

Kar Pastası / Snow Cake (2006)

Koruyucu Meleğim / The Mighty (1998)

Küçük Manhattan / Little Manhattan (2005)

Kendi Kendine Küçülen Adam / The Incredible Shrinking Man (1957)

Yasak İlişki / The Bridges of Madison County (1995)

Altın Göl / On Golden Pond (1981)

Mecbur kalsaydınız insan eti yer miydiniz? Bu filmi izleyince tekrar düşünün: Yaşamak İçin / Alive

Yıl: 1993

1993 Oyuncular: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay

Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay Tür: Macera, Biyografi, Dram

Macera, Biyografi, Dram IMDb: 7.1

İnanması güç bir gerçek hikayeyi konu edinen filmde, Uruguaylı bir rugby takımının içinde bulunduğu uçağın And Dağları'na düşmesiyle birlikte sağ kalanların yaşadıkları anlatılıyor. Soğuğa, açlığa, sinir harbine karşı çetin bir mücadelenin içinde kendilerini bulacaklardır. "Yaşamak İçin" sadece doğayla değil insanlarla da mücadele etmek gerekecektir.

Gerilimin bir an olsun eksilmediği film: Tuzak / Breakdown

Yıl: 1997

1997 Oyuncular: Kurt Russell, Kathleen Quinlan

Kurt Russell, Kathleen Quinlan Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Aksiyon, Suç, Gerilim IMDb: 6.9

Jeff ve karısı Amy'nin Boston-San Diego yolunda arabalarının bozulması sonucu yaşadıkları gerilim dolu anlar işleniyor. Ufukta beliren tır onlara yardım mı edecektir, yoksa işler daha da sarpa mı saracaktır? "Tuzak", kıyıda köşede kalmış kaliteli gerilim filmlerinden.

Evsiz bir adamla birkaç üniversite öğrencisinin yolları kesişirse: İnsanlık Yolu / With Honors

Yıl: 1994

1994 Oyuncular: Brendan Fraser, Patrick Dempsey, Joe Pesci

Brendan Fraser, Patrick Dempsey, Joe Pesci Tür: Dram, Komedi

Dram, Komedi IMDb: 6.7

Brendan Fraser, Patrick Dempsey gibi ünlü isimlerin çömezlik dönemlerini göreceğiniz filmde usta oyuncu Joe Pesci'ye yeniden hayran olacaksınız. "İnsanlık Yolu" sizi üniversite yıllarında yaşadığınız pek çok ana yeniden götürecek.

Sadece 5 dolar çalmasına rağmen azılı suçluların tutulduğu Alcatraz Hapishanesi'ne gönderilen bir adamın dramatik öyküsü: İlk Canilik / Murder in the First

Yıl: 1995

1995 Oyuncular: Christian Slater, Kevin Bacon, Gary Oldman

Christian Slater, Kevin Bacon, Gary Oldman Tür: Dram, Gerilim

Dram, Gerilim IMDb: 7.3

Karanlık ve soğuk bir hücrede 3 yıl boyunca acımasız bir gardiyanın zorbalığına maruz kalacak olan Henri Young, şartlar nedeniyle bir caniye dönüşür. Sistemin neden olduğu bu durumu ustalıkla eleştiren "İlk Canilik", oyunculuklarıyla da dikkat çekiyor.

Dev bir firmaya karşı bir adamın verdiği hukuk mücadelesi: Zeka Pırıltısı / Flash of Genius

Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Greg Kinnear, Lauren Graham, Dermot Mulroney

Greg Kinnear, Lauren Graham, Dermot Mulroney Tür: Biyografi, Dram

Biyografi, Dram IMDb: 7.0

Arabalardaki "silecek"in öyküsünü merak etmiş miydiniz? Robert Kearns'ın bulduğu bu ürünün hikayesi oldukça ilginç. Ford'la anlaşmak üzereyken kapı dışarı edilen Kearns, daha sonra icadının Ford tarafından kullanılmaya başladığını görünce dava açar. "Zeka Pırıltısı", bu inanılmaz hukuk müacadelesini etkili bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

134 cm boyundaki Fin'in büyük hikayesi: Hayatın İçinden / The Station Agent

Yıl: 2003

2003 Oyuncular: Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Michelle Williams

Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Michelle Williams Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram IMDb: 7.6

Fin, sakin bir hayat sürmek için bir kasabaya gider fakat burada yepyeni iki insan tanır ve bu durum Fin'in planlarını, hayatını etkiler. Sade bir seyir sunan "Hayatın İçinden", tadı damağınızda kalan hikayelerden.

Los Angeles, New York, Paris, Roma ve Helsinki'den kesitler: Dünyada Bir Gece / Night on Earth

Yıl: 1991

1991 Oyuncular: Gena Rowlands, Winona Ryder, Roberto Benigni

Gena Rowlands, Winona Ryder, Roberto Benigni Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram IMDb: 7.7

Beş farklı taksicinin, beş farklı şehirde, yolcularıyla birlikte yaşadıkları hikayeleri iziyoruz. Yalın bir anlatım sunan usta yönetmen Jim Jarmusch, "Dünyada Bir Gece"de, birbirinden bambaşka karakterleri anlatırken bu karakterlerin gerçekten var olduğuna izleyiciyi inandırıyor.

Bir annenin, oğlunu korumak için göze aldığı riskin neden olduğu hoş bir anlatı: Sevgili Frankie / Dear Frankie

Yıl: 2004

2004 Oyuncular: Emily Mortimer, Gerard Butler, Jack McElhone

Emily Mortimer, Gerard Butler, Jack McElhone Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik IMDb: 7.7

9 yaşındaki işitme engelli oğlu Frankie ile birlikte sürekli olarak taşınan Lizzie'nin bunu yapma nedeni oğlunu babasından korumak istemesidir. Babasının ağzından sahte mektuplar yazar, onun bir gemici olduğunu söylerken bir gün mektuplarında bahsettiği gemi yeni taşındıkları sahil kasabasına yanaşır. Lizzie, yalanının ortaya çıkmaması için bir günlüğüne bir yabancı adam bularak ondan Frankie'nin babası gibi davranmasını ister ve olaylar gelişir. "Sevgili Frankie" ile baba kavramının önemini bir kez daha anlayacaksınız.

Jamaika'nın, Olimpiyat'a gönderdiği ilk kızak takımının eğlenceli hikayesi: Üşütük Popolar / Cool Runnings

Yıl: 1993

1993 Oyuncular: Leon, Doug E. Doug

Leon, Doug E. Doug Tür: Komedi, Macera

Komedi, Macera IMDb: 7.0

Bol bol gülmek isteyenler için enteresan bir gerçek hikaye. "Üşütük Popolar"ı izlerken bu takımın bir parçası gibi hissedecek, kendinizi onları desteklerken bulacaksınız.

Kanada'da bir beldede yeni insanlarla tanışan bir adamın, içindeki acıyı dindirme çabası: Kar Pastası / Snow Cake

Yıl: 2006

2006 Oyuncular: Alan Rickman, Sigourney Weaver, Carrie-Anne Moss

Alan Rickman, Sigourney Weaver, Carrie-Anne Moss Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik IMDb: 7.4

Önemli oyuncuları kadrosunda bulundurmasına rağmen yeterince geniş bir kitleye ulaşamayan "Kar Pastası", ince ince içinize işleyen dramının yanı sıra arkadaşlık ve sevgi bağları hislerini de izleyiciye aşılamayı başarıyor.

Sımsıcak bir arkadaşlık öyküsü: Koruyucu Meleğim / The Mighty

Yıl: 1998

1998 Oyuncular: Sharon Stone, Elden Henson, Gena Rowlands

Sharon Stone, Elden Henson, Gena Rowlands Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram IMDb: 7.3

Nadir görülen bir hastalık nedeniyle boyu uzamayan Kevin ile onu sırtında taşıyan irikıyım Max'in arkadaşlığını anlatan film, kıyıda köşede kalmış iyi yapımlardan. Yoğun duygusallık içermesine rağmen duygu sömürüsü yapmadan hikayesini anlatabilen "Koruyucu Meleğim", arkadaşlık temasını başarıyla işliyor.

Çocukken aşık olduysanız bu film sizin için çok daha özel olacaktır: Küçük Manhattan / Little Manhattan

Yıl: 2005

2005 Oyuncular: Josh Hutcherson, Charlotte Ray Rosenberg

Josh Hutcherson, Charlotte Ray Rosenberg Tür: Komedi, Aile, Romantik

Komedi, Aile, Romantik IMDb: 7.5

İkisi de Manhattan'da oturan 11 yaşındaki Gabe ve Rosemary okulda birbirlerinden habersizken, hobi olarak gittikleri karate kursunda tekrar karşılaşınca yakın arkadaş olurlar. Zengin bir ailenin kızı olan Rose bu arkadaşlığa ilgisiz gibi görünürken küçük Gabe tam tersi, kıza sırılsıklam aşık olmuştur. "Küçük Manhattan", sizi çocukluk günlerinize ışınlayacak..

Richard Matheson'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, siyah beyaz eski filmleri sevmeyenleri dahi mest edecek bir öykü vadediyor: Kendi Kendine Küçülen Adam / The Incredible Shrinking Man

Yıl: 1957

1957 Oyuncular: Grant Williams, Randy Stuart, April Kent, Paul Langton

Grant Williams, Randy Stuart, April Kent, Paul Langton Tür: Bilimkurgu, Gerilim

Bilimkurgu, Gerilim IMDb: 7.6

Tuhaf bir sise maruz kalmasının ardından zamanla küçülmeye başlayan adam, doktorların da kafasını karıştırır. Bir çaresi bulunamayınca daha da küçülmeye devam eden adam, kıvrak zekası sayesinde bu duruma karşı mücadele etmeye devam edecektir. "Kendi Kendine Küçülen Adam", felsefi finaliyle hayata bakış açınızı önemli ölçüde etkileyecek.

Kendinizi bir yasak aşkı bile savunurken bulacaksınız: Yasak İlişki / The Bridges of Madison County

Yıl: 1995

1995 Oyuncular: Clint Eastwood, Meryl Streep

Clint Eastwood, Meryl Streep Tür: Romantik, Dram

Romantik, Dram IMDb: 7.6

1960'larda bir kasabaya uğrayan fotoğrafçı bir adam, evli kadına aşık oluyor ve 4 gün boyunca aşk yaşıyorlar. Peki 4 günün ardından ne karar verecekler? Kadın evlidir ve çocukları vardır ama adam ondan kendisiyle birlikte gelmesini istemektedir. "Yasak İlişki" gerçek aşkın anlamını sorgulamanızı sağlayacak..

Usta oyuncuları buluşturan dokunaklı bir nadide eser: Altın Göl / On Golden Pond

Yıl: 1981

1981 Oyuncular: Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda

Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda Tür: Aile, Dram

Aile, Dram IMDb: 7.6

Başta 12 Angry Men olmak üzere pek çok sinema şaheserinde izlediğimiz efsane oyuncu Henry Fonda'nın başrolde olduğu ve kızı Jane Fonda ile bir diğer efsane isim Katharine Hepburn'ün eşlik ettiği "Altın Göl", değeri yeterince bilinmemiş yapımlardan. Üç jenerasyonun bir araya gelip yazlık evlerinde geçirdikleri zaman odaklanırken tatlı bir dramaya kendinizi bırakacaksınız.