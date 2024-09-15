Bazı ülkeleri birbirinden ayıran ilginç sınır çizgilerini mutlaka görmüşsünüzdür. Birazdan göreceğiniz ise onlardan çok daha garip.

Çünkü Orta Çağ’a kadar uzanan bir “takas” sistemine dayalı toprak alıp vermelerden dolayı bu sınırlara göre bölgedeki bazı metrekarelik yerler, diğer ülkeye ait olarak gösteriliyor.

Kafanız biraz karışmış olabilir, görünce daha iyi anlayacaksınız!

Baarle-Nassau, Hollanda ile Belçika arasında coğrafi ve siyasi karmaşanın zirveye ulaştığı nadir bir yerleşim yeridir.

Bu küçük kasaba, Avrupa'nın iki farklı ülkesinin sınırlarının iç içe geçtiği ve birbirine karıştığı ilginç bir düzene sahip. Gariptir ki Baarle-Nassau, sadece coğrafi olarak Hollanda'da yer alıyor. Şöyle ki burada Belçika’ya ait 22 ayrı kara parçası var. Daha da ilginci, Belçika sınırları içinde yer alan Hollanda'ya ait 8 küçük bölge de mevcut.

Bu karmaşıklığın kökenleri, Orta Çağ feodal dönemine kadar uzanıyor. Kasabanın sınırları, tarihsel mülkiyet anlaşmazlıkları ve toprak takasları sonucunda oluşmuş. Bölgede, sınır çizgileri beyaz işaretlerle belirlenmiş ve bu çizgiler bazı evlerin içinden bile geçiyor!

Bir kafede otururken masanın altından bir ülkenin sınırının geçtiğini görebilir, bir evin kapısının iki ülkenin yasal sınırlarının arasında kaldığına şahit olabilirsiniz.

Dünyanın en garip sınırlara sahip olan Baarle-Nassau’nun kendine özgü yapısı hem günlük yaşam hem de ticaret üzerinde ilginç etkilere neden oluyor. Her iki ülkenin yasalarının geçerli olduğu bu yerleşim yerinde, iki ayrı polis gücü, iki belediye ve farklı eğitim sistemleri bulunuyor.

Bu durum, kasaba sakinlerinin günlük hayatında belirgin farklar da yaratıyor. Mesela Belçika tarafındaki bir dükkân, koronavirüs pandemisinde tecrit kararı ile kapatılırken hemen aynı yerde, yanda bulunan dükkân, sınırları Belçika’da olmaması sebebiyle haftalarca açık kalmıştı.

Tarihine baktığımızda Baarle adı ilk kez 992’de geçiyor.

Üstelik kayıtlar, bu bölgedeki toprakların aristokrat bir kadının vasiyeti üzerine kiliseye bağışlandığını da gösteriyor. Ancak sınırların bugünkü karmaşık şekli, 12. yüzyıldaki toprak mülkiyeti mücadelelerine, 1648’deki Munster Antlaşması’na ve 1830’daki Belçika'nın bağımsızlık mücadelesine dayanıyor. 1995’te ise bu garip sınır düzenlemeleri resmi olarak tanındı.

Sınır çizgileri beyaz boyalarla boyanan yerde Belçika’ya ait yerler “B”, Hollanda’ya ait yerler de “NL” şeklindeki yazılarla belirleniyor. Bir kafede otururken sandalyeniz Hollanda sınırları içindeyken karşınızdaki insanın Belçika sınırında olması bu bölgede imkânsız değil.

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