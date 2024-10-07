Bakandan Discord Açıklaması: Yasaklanıyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde en çok tartışılan uygulama olan Discord hakkında açıklamada bulundu.

Bazı Discord kanalları; tehdit, şantaj, cinsel taciz gibi suçlara ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle son günlerde Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Hatta öyle ki Discord'un Türkiye'de yasaklanabileceği dahi konuşulmaya başlanmıştı. Bakan Uraloğlu, yaşananlar ve iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

"Şimdi bu benim de tabii biraz radarıma girdi." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord başta olmak üzere, bu konuda yapılması gerekenler noktasında istişare ettik. Önümüzdeki günlerde belli önlemlerin alınması gerekecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nın Discord açıklaması şu şekilde:

"Şimdi bu benim de tabi biraz radarıma girdi. Mesela burada doğrudan siz oraya üye olamıyormuşsunuz. Birisinin referansıyla üye olabiliyormuşsunuz. Tamamen böyle bir altyapısı var. Esasında bu durum oraya girişleri biraz zorlaştırıyor, disipline ediyor da diyebiliriz. Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten.

Haftaiçi hem İçişleri, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yoğun bir mesai yürüttük. Discord başta olmak üzere. Bu konuda yapılması gerekenler noktasında istişare ettik. Önümüzdeki günlerde belli önlemlerin alınması gerekecektir. Biz bu önlemleri alacağız. Aile, çocuklar hepimizin en değerlisi, ona hepimiz sahip çıkmalı diye düşünüyorum."