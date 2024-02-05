Baldur's Gate 3'te Astarion olarak bildiğimiz karakter için özel bir çalışma yapıldı. Bir tasarımcı, bu karakterin gerçek dünyada yaşasaydı nasıl görüneceğine dair bir model oluşturdu. Sonuç çarpıcıydı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve piyasaya sürüldüğü gibi de video oyun dünyasını kasıp kavuran Baldur's Gate 3'ün önde gelen karakterlerinden Astarion, ilginç bir proje için kullanıldı. "blu1304" ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Natallia Sudas isimli tasarımcı, bu karakteri gerçek bir insanmışçasına yeniden oluşturdu.

Astarion karakterinin insansı versiyonu için karaktere sesini veren Neil Newbon tercih edildi. Ünlü seslendirme sanatçısının yüz özellikleri, cilt dokusu, benleri ve diğer ayrıntıları, Astarion'a hayat vermek için kullanıldı. Ortaya çıkan sonuçsa gerçekten çarpıcıydı.

Astarion'un insansı versiyonu işte böyle görünüyor:

Natallia Sudas, Astarion projesini hayata geçirebilmek için geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında ZBrush, ZWrap, TexturingXYZ ve FlippedNormals gibi yazılımlar kullanıldı. Sanatçı, son dokunuşları ise Pixar'ın fotogerçekçi 3D işleme yazılımı RenderMan'i kullandı.

Yukarıdaki fotoğrafın 360 derece görünümü:

Natallia Sudas'ın son çalışması Astarion olsa da geçmişte hayata geçirdiği pek çok proje bulunuyor. Eğer siz de o paylaşımlara göz atmak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden blu1304 Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.