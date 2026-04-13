PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

Sony'nin beta olarak test ettiği yeni PS Store tasarımı, Netflix'in alışılagelmiş tasarımına oldukça benzeyecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PS5 kullanıcılarını yakından ilgilendiren büyük bir yenilik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan beta görsellerine göre PS Store, tamamen yenilenerek Netflix’i andıran modern bir arayüze kavuşacak.

Yeni tasarımda oyunlar artık büyük ve dikkat çekici “kartlar” hâlinde sunuluyor. Bu kartların üzerine gelindiğinde ise tıpkı Netflix’te olduğu gibi otomatik fragmanlar oynatılıyor ve kısa açıklamalar gösteriliyor.

Ayrıca sistem, oyunları daha kolay bulmayı sağlamak için detaylı etiketlerle güçlendirilmiş durumda. Örneğin Starfield “açık dünya”, “hikaye odaklı” ve “sinematik” gibi etiketlerle öne çıkarken, bazı oyunlarda “sıra tabanlı dövüş” veya “stilize grafikler” gibi daha spesifik tanımlamalar yer alıyor. Bu sayede oyuncular, aradıkları oyun türünü çok daha hızlı filtreleyebilecek.

Yeni arayüzün bir diğer dikkat çeken yanı ise önerilen içeriklerin daha görünür hâle getirilmesi. Daha küçük klasik ikonlar ise “ruh haline veya türe göre gezinti” bölümlerinde yer almaya devam ediyor.

Bu tasarım henüz Sony tarafından resmî olarak doğrulanmamış olsa da beta olarak test edildiğinden er ya da geç, hatta belki de PS6 ile birlikte oyuncularla buluşacak.

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

McDonald's'ın Türkiye'ye Özel Çıkardığı AFK Oyuncu Aksesuarı "Archie" Dünya Çapında Viral Oldu

378 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games Bahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

