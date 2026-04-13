PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

Sony'nin beta olarak test ettiği yeni PS Store tasarımı, Netflix'in alışılagelmiş tasarımına oldukça benzeyecek.

Sony, PS5 kullanıcılarını yakından ilgilendiren büyük bir yenilik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan beta görsellerine göre PS Store, tamamen yenilenerek Netflix’i andıran modern bir arayüze kavuşacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni tasarımda oyunlar artık büyük ve dikkat çekici “kartlar” hâlinde sunuluyor. Bu kartların üzerine gelindiğinde ise tıpkı Netflix’te olduğu gibi otomatik fragmanlar oynatılıyor ve kısa açıklamalar gösteriliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni PS Store tasarımı böyle görünecek:

Ayrıca sistem, oyunları daha kolay bulmayı sağlamak için detaylı etiketlerle güçlendirilmiş durumda. Örneğin Starfield “açık dünya”, “hikaye odaklı” ve “sinematik” gibi etiketlerle öne çıkarken, bazı oyunlarda “sıra tabanlı dövüş” veya “stilize grafikler” gibi daha spesifik tanımlamalar yer alıyor. Bu sayede oyuncular, aradıkları oyun türünü çok daha hızlı filtreleyebilecek.

Yeni arayüzün bir diğer dikkat çeken yanı ise önerilen içeriklerin daha görünür hâle getirilmesi. Daha küçük klasik ikonlar ise “ruh haline veya türe göre gezinti” bölümlerinde yer almaya devam ediyor.

Bu tasarım henüz Sony tarafından resmî olarak doğrulanmamış olsa da beta olarak test edildiğinden er ya da geç, hatta belki de PS6 ile birlikte oyuncularla buluşacak.